Лукашенко: Прокурору нужно обратить внимание любого органа власти на нарушение закона и прав человека

Новости Беларуси. Прокуратура как правоохранительный орган не может оставаться статичной, отметил Александр Лукашенко на совещании с участием прокуроров со всей Беларуси, руководителей силовых подразделений, с которыми идет взаимодействие прокуратуры, вице-премьерами и губернаторами. Какой быть этой правоохранительной структуре — у каждого свое мнение. Цельного видения роли реформируемого блока пока нет. И не только за это критиковал сегодня глава государства. Это бумаготворчество, узковедомственный подход и ослабление надзора в приоритетных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нарушение прав и интересов хозяйствующих субъектов происходят почти во всех сферах экономики. Не изжиты факты бюрократического произвола, ограничение конкуренции, необоснованное предоставление преференций. В целом состояние законности в экономической сфере далеко от идеала и здесь нужно работать вместе с правительством. Кроме того, существует ещё ряд проблем, которые нуждаются в решении.

Количество тяжких преступлений - показатель обеспечения общественной безопасности и стабильности в стране. А, значит, и показатель работы прокуратуры. Он неплохой: криминогенная обстановка стабильная, грабежей разбоев и, главное, убийств становится меньше: только в этом году в среднем на 20 процентов. В прокуратуре, тем временем, провели инвентаризацию и сократили документооборот более чем на тысячу единиц. Более чем на полтысячи снижено количество различных проверок. Что еще нужно сделать? Высказаться Президент предложил всем. Так, по мнению прокурора Гомельской области Сергей Аземшы, есть в структуре проблемы, но немало и хороших примеров. Например, заключать под стражу стали меньше. А жалобы граждан на действия следователей сократились на 65 процентов.

Сергей Аземша, прокурор Гомельской области:

Мы стали больше заниматься аналитической работой с обращениями граждан, изучением общественного мнения.

Александр Лукашенко напомнил также председателю Совета Безопасности Леонида Мальцеву о поручении — выработать новую систему показателей труда прокуратуры и всех правоохранительных органов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо выработать новую систему показателей. Чтобы мы для всех правоохранительных органов довели главные железные показатели, по которым будет оцениваться их деятельность. Рост преступности или ее уменьшение по тяжким и особо тяжким преступлениям – тут не припишешь. Есть еще два-три таких железобетонных показателя. Но не хватает еще двух-трех в связи с изменившейся ситуацией.

Глава государства обратил внимание прокуроров и на другие проблемы. Например, организацию исправительных работ — нужно выбирать места, где этот труд наиболее востребован. И второе — этот выдача водительских прав и пьяные за рулём.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо с ГАИ спросить и с работников милиции, чтобы они выполняли свои функции. А госсекретарю нужно вернуться к обеспечению проверок на местах. Формируйте группы, пусть они проверят, в том числе и прокурорских работников.

Александр Лукашенко также напомнил прокурорам, что они главные его помощники в соблюдении прав и свобод человека. Ведь президент по Конституции — гарант прав и свобод.

Александр Лукашенко:

Вы видите непорядок. Вы видите нарушения. И Вы что, пройдете мимо? Нет. Вы в объеме своих знаний должны пресечь любое нарушение, я так полагаю. И немедленно нужно обратить внимание любого органа власти на нарушение закона, законодательства и прав человека в этой сфере.

Я хочу, чтобы Вы не просто подумали над этим, а приняли к действию. Вы у президента главная опора в обеспечении прав и свобод: права на жизнь, на труд, на достойную работу и ее оплату.

Количество дел в судах сократилось на 22 процента, а осужденных на пять тысяч. По мнению, председателя Верховного суда — это прямой результат взаимодействия судов с органами прокуратуры и Следственным комитетом. Соответственно снизилась и судебная нагрузка на судей. Но в то же время увеличилось число оправдательных приговоров.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

Я хочу обратить внимание на то, что подобные упущения и ошибки всех правоохранительных органов, в том числе и судов, последнее время обретает все более ощутимое денежное выражение в виде возрастающего материального ущерба.

Когда все эксперты высказали свое мнение, традиционно президент подвел итоги и остановился на приоритетах.

Александр Конюк на должности генерального прокурора меньше года. При его назначении президент ставил задачу повысить эффективность работы прокуратуры. Реформа начата — создан Следственный комитет, часть функций перешла к нему, у прокуроров освободились руки.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Считаю, что решение об образовании Следственного комитета явилось своевременным и взвешенным. Опыт развития этого важнейшего уголовного процесса в нашей стране, а также изучение и использование такового опыта других государств, позволили выстроить оптимальную и сбалансированную систему расследования дел, повысить управляемость расследованием.

«Нет ли проблем с органами власти?» – вопрос задал Александр Лукашенко председателю следственного комитета.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Проблем с органами власти нет. Эта работа имеет тенденцию к тому, чтобы становиться лучше.

Александр Лукашенко:

Следственный комитет – это не только моё дитя, но и Ваше. Вы, прокуроры, своими руками должны это дитя сейчас растить. Потому что это будет одним из показателей Вашей работы.

Александр Лукашенко:

Основная цель создания комитета - повышения уровня обеспечения защиты прав и законных интересов наших граждан. Увеличение качества расследования преступлений. Поэтому, ужесточив контроль, прокуратура должна помочь комитету в создании эффективной работы. Подчёркиваю, именно от прокуратуры во многом зависит достижение цели реформы предварительного следствия. Это должны понимать и в Следственном комитете.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сотрудники генпрокуратуры, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность предприятий, должны повысить действенность надзора в экономической сфере. Основной акцент в работе должен быть сделан на выполнении законодательства и вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективноиспользуемого госимущества, а также по другим проблемам.

Борьба с коррупцией – это борьба не со стрелочниками, а с теми, кто являются двигателями этого зла. Надо пересмотреть перечень преступлений, которые относятся к этому виду. И более конкретизировать. Мы создадим соответствующую комиссию, проведём ревизию, а потом отдадим на экспертизу. Чтобы Вы могли или покритиковать, или усилить тот или иной документ или предложение.

Все замечания и предложения будут обобщены и лягут в основу единого документа по усилению роли прокуратуры в стране.