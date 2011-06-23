МИД Беларуси: Дипломаты в странах пребывания обязаны соблюдать законы этих стран

Ответы начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Андрея Савиных на вопросы журналистов, заданные во время брифинга 23 июня 2011 г. опубликованы на сайте МИДа.

Интерфакс-Запад: Вчера во время акции был задержан шведский дипломат. Как этот факт расценивает МИД? Является ли это нарушением Венской конвенции?

А.В.Савиных: Мы не имеем официальной информации по данному вопросу, поэтому говорить о задержании нельзя. В любом случае такого рода инциденты разрешаются с учетом двух принципов: во-первых, привилегии и иммунитеты дипломатов, предоставляемые им в рамках Венской конвенции, бесспорны; во-вторых, дипломаты в странах пребывания обязаны соблюдать законы этих стран.

БелаПАН: Руководителем офиса Евросоюза в Минске назначена Майра Мора, которая долгое время работала Послом Латвии в Беларуси, и новым докладчиком ПАСЕ по Беларуси назначен Андрес Херкель, представитель Эстонии. Как Вы расцениваете эти назначения? Повлияют ли они на улучшение отношений с Евросоюзом?

А.В.Савиных: Республика Беларусь нацелена на конструктивный и равноправный диалог с этими структурами. Мы хотели бы поздравить высоких представителей с этим назначением и заверить в том, что белорусская сторона сделает все от нее зависящее, чтобы наше взаимодействие развивалось в конструктивном ключе.

Reuters: В ответ на санкции Евросоюза МИД Беларуси пообещал принять адекватные ответные меры. В то же время ранее многие представители белорусских властей говорили, что такой мерой может стать ограничение на выезд из страны представителей белорусской оппозиции. В связи с этим, будут ли приняты эти меры?

А.В.Савиных: Мы призываем наших европейских партнеров вернуться к нормальному конструктивному диалогу, который возможен только на условиях взаимного уважения и беспристрастности. Данное условие является ключевым для урегулирования всех существующих разногласий и проблем.

Республика Беларусь никогда не выступала инициатором эскалации напряженности в наших отношениях. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло и в русло нормального взаимодействия и сотрудничества. Однако в случае необходимости возможно использование ответных мер. В случае принятия каких-либо решений вы будете проинформированы.