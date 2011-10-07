Лукашенко приветствует позицию Путина по ЕЭП и считает, что необходимо любыми судьбами не допустить распада России

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции для представителей российских СМИ, пишет БелТА.

Александр Лукашенко:

Похоже, что Россия однозначно определилась, в каком направлении ей двигаться. Мы это приветствуем и готовы в этом участвовать.

Я всегда говорил: пока Россия не определится и не начнет двигаться, объединять всех нас вокруг, ничего не будет. Не только я, но и Назарбаев, другие поддерживали, толкали: давай-давай, Россия. Надо сказать, что руководство России готово, но у вас же пласт либеральный был, который говорил: интеграция на постсоветском пространстве - это хорошо, но надо быстрее в ВТО. И этот вопрос годами не решался.

Сегодня уже практически мы пришли к Единому экономическому пространству, но вот так концептуально, как Путин в этой статье пишет, это впервые. Надо знать Путина, его хорошая особенность - если ты хочешь от него чего-то добиться, ты должен от него добиться обещания, публичного лучше всего. Вот если он пообещает, он всегда держал слово.



Президент считает, что высказывания Владимира Путина не следует понимать в том ключе, что Беларусь или Казахстан утратят независимость.

Александр Лукашенко:

Да чепуха, он нигде об этом там не пишет. И потом, это наше право: мы можем соглашаться, можем не соглашаться, можем идти на это, можем не идти.

Он также добавил, что с 1 января ЕЭП начнет функционирование.

Александр Лукашенко:

И если белорусы увидят, что мы будем иметь равные условия для граждан, бизнеса, предприятий, значит, мы будем считать, что определились правильно. Если этих условий равных не будет, какой смысл для нас имеет это Единое экономическое пространство.

Александр Лукашенко считает, что необходимо любыми судьбами не допустить распада России.



Александр Лукашенко:

Если Россия развалится - нам всем будет хана. Это самый страшный вариант для вас и для нас. Россия - это оплот всего постсоветского пространства. Мы без России себя не видим. Это объективно. Поэтому упаси господь от распада России. Надо любыми судьбами сохранить это пространство, эту цивилизацию. Это будет похлеще, чем распад Советского Союза. Мы даже об этом не мыслим.

Чем крепче Россия, тем легче нам.



Он также раскритиковал заявления тех, кто предлагает отделить Кавказ от России.

Александр Лукашенко:

Это начало конца. Как только что-то произойдет с Кавказом - это начало конца.

