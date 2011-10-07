Лукашенко: Ни один в меня камень не бросит и не скажет, что он - вор, что он пришел к власти, нажился, имеет все, а мы - ничего

Александр Лукашенко:

Лукашенко никогда не предавал и не предаст не только белорусов, но и россиян. Ни один в меня камень не бросит и не скажет, что он - вор, что он пришел к власти, нажился, имеет все, а мы - ничего. Никогда я эту грань не переступлю, и такого шанса своим врагам не дам.

Если бы я только был уверен и знал, что сегодня 80% белорусов ненавидят Лукашенко, я бы сказал: спасибо, братцы белорусы, я себе на хлеб заработаю. Я не держусь за это кресло, как вы иногда пишете в России, ради власти или ради богатства и денег.

Нет, я - первый Президент страны, и я должен уходя оставить страну такой, чтобы стыдно было после меня работать хуже. И такую страну я оставлю в наследство белорусам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает политзаключенными осужденных за беспорядки в декабре 2010 года.



Александр Лукашенко:

Какие политзаключенные? Они осуждены по конкретной статье. Берите у западных журналистов кадры и смотрите, что было. Как будто в России или Америке по-другому бы поступили, если бы Белый дом или Кремль штурмовать начали отморозки? Так мы же никого даже водой не поливали.

А в Великобритании? Несколько тысяч задержали, и никто не знает, где люди. Им можно, а нам нельзя? Я уже про Ливию не говорю, про Ирак! Взяли и разбомбили. Сначала Ирак разбили, затем Ливию. И что, благодаря военной демократии? Сейчас Сирию наклоняют. Благо, что Китай, Россия защитили. За что наклоняют? Нефть нужна. Богатства нужны. Это же все понимают в мире.

Мы не отказываемся от поддержки и нормальных отношений с США, Европейским союзом. Но там нам постоянные условия: политзаключенные, выборы вот по этим стандартам.

Уже договорились до того, что на прошлой неделе, я тут уже не буду называть, пригласили одного из наших людей, которые якобы имеют доступ к президенту, он действительно мне может что-то сказать. Мол, вы понимаете: ваш президент, мы ему обеспечим все (это с американской стороны предложения нам вносят), и его старость и прочее. Посмотрите, как президенту Украины и прочее.

Это же до чего додуматься! Да дайте нам жить спокойно! Мы вам проблем не создаем. Чего вы тогда нам какие-то условия ставите?

Что касается требований об освобождении так называемых политзаключенных, глава государства напомнил, что «в Беларуси нет «политических» статей».

Александр Лукашенко:

Но это идеологически обыгрывается. Там (в тюрьме. - Прим. БЕЛТА), наверное, 2 или 3 человека осталось всего (из числа осужденных за участие в массовых беспорядках 19 декабря в Минске. - Прим. БЕЛТА). Но они не хотят (выходить на свободу. - Прим. БЕЛТА), хотят быть в тюрьме, быть «героями».

Захотят выйти - мы рассмотрим их заявления, нам они там не нужны. Они и им (на Западе. - Прим. БЕЛТА) уже не нужны. Никакая это не оппозиция – бандиты.

Лукашенко назвал сведения в СМИ о намерении стран Евросоюза выделить Беларуси кредит в $9 млрд. журналисткой уткой.

Александр Лукашенко:

Что касается $9 млрд., которые обещали в Варшаве. Может вы слышали, что они кому-то обещали, но мне они никогда не обещали. Ну, во-первых, если бы они мне пообещали, то я бы подумал - умалишенные. Кто же тебе вот так возьмет и даст $9 млрд., даже кредитов. Но если кредитов, то мы еще подумаем, если это больше 6-7% - это неприемлемо, а под 5 и ниже вряд ли кто даст.

Это просто была утка. Никто не предлагал. Ко времени бы пришлись.