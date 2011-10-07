Лукашенко: Кризис - это когда у людей нет работы и нет зарплаты. К концу года мы забудем о дефиците валюты

Александр Лукашенко:

Вы сказали о кризисе. Я нигде об этом не говорил. У нас возникли определенные проблемы с валютой. Кризис - это когда обваливается все, и экономика прежде всего. Когда у людей нет работы и нет зарплаты. У нас рабочих рук сегодня не хватает.

В связи с проблемами на валютном рынке и резкой девальвацией национальной валюты я тоже пеплом голову не посыпаю и своим подчиненным этого советую не делать.

В качестве одной из причин проблем с валютой (ее недостаточного количества) президент назвал ажиотаж на автомобильном рынке, связанный с повышением таможенных пошлин. На эти цели из Беларуси было вывезено около $3 млрд.

Александр Лукашенко:

Это те три миллиарда, которых нам, кстати, и не хватило. Но нам и помогли, конечно, очень сильно, в том числе и российские СМИ, и некоторые чиновники, которых сегодня уже нет, которые создавали вокруг Беларуси ажиотаж. А вы знаете, что такое слухи для национальной валюты.

К концу 2011 года белорусы забудут о проблемах на валютном рынке. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Основная проблема, о которой так много писали, - дефицит валюты, это была правда. У нас всегда валюта была в дефиците. Она есть и сейчас. Я думаю, к концу года мы забудем о той проблеме, которая у нас была.

Сейчас гораздо проще, потому что точно такой период переживает Российская Федерация, когда российский рубль начал обесцениваться, когда почти $2 млрд. в сутки Россия тратит на поддержание курса национальной валюты.

К сожалению, мы не располагаем такими возможностями, чтобы тратить огромные золотовалютные резервы на поддержание национальной валюты. И нам приходилось в свое время выбирать: истратить эти золотовалютные резервы или же сэкономить.

