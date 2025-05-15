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Лукашенко прибыл в аэропорт, чтобы обсудить совместные планы и проводить Президента Зимбабве на родину

15 мая 2025 08:17
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Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов. Беларусь и Зимбабве сближают позиции. 14 мая лидеры двух стран провели переговоры во Дворце Независимости. Сегодня, 15 мая, – подводят итоги, но уже в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко прибыл в аэропорт, чтобы обсудить совместные планы и проводить Президента Зимбабве на родину-2

Тот случай, когда слова излишни, ведь громче говорят поступки. Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину. Это в очередной раз подчеркивает особый статус отношений, которые сложились между нашими странами и их лидерами.

Сотрудничество Минска и Хараре стало новым стандартом для работы с государствами Африки. Это подчеркнул Александр Лукашенко накануне. Беларусь предложила партнерство на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды. И это дает свои результаты.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Зимбабве # Международное сотрудничество

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