Лукашенко прибыл в аэропорт, чтобы обсудить совместные планы и проводить Президента Зимбабве на родину

Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов. Беларусь и Зимбабве сближают позиции. 14 мая лидеры двух стран провели переговоры во Дворце Независимости. Сегодня, 15 мая, – подводят итоги, но уже в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот случай, когда слова излишни, ведь громче говорят поступки. Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину. Это в очередной раз подчеркивает особый статус отношений, которые сложились между нашими странами и их лидерами.

Сотрудничество Минска и Хараре стало новым стандартом для работы с государствами Африки. Это подчеркнул Александр Лукашенко накануне. Беларусь предложила партнерство на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды. И это дает свои результаты.