Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся

В Беларуси с официальным визитом премьер Госсовета Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если главы государств Беларуси и Китая встречаются с завидным постоянством, то руководитель правительства из Поднебесной в нашей стране – редкий гость. Но знаковость визита не в этом. Между Минском и Пекином заключаются новые исторические соглашения. Договоренности ранее достигнуты лидерами стран. И визит представительной правительственной делегации из Китая – это формализация решений на высшем уровне.

Тема визита посвящена будущим отношениям. Уже ближайший год станет годом сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. А историчность визиту придает подписание нового и уникального документа. Благодаря ему Минск и Пекин станут ближе, чем самые близкие к Китаю страны ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу (ну, до 2030 года) реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику (подробнее). Отношения между нашими странами – это смелый вызов современному миру геополитики. Центры мировых сил обычно диктуют волю большей части мира. Но Пекин проявляет к нам беспрецедентное уважение. И даже во время пандемии оказал громадную поддержку. Лукашенко: подаренные Китаем спортивные объекты станут символом дружбы наших стран. Подробнее.

Понятно, что такое отношение имеет персонифицированную причину. Си Цзиньпин Александра Лукашенко называет своим другом. Наш Президент одним из первых среди лидеров государств увидел в Китае мировой потенциал. А за годы дружбы и сотрудничества глава государства 14 раз посетил Китай. Чаще наш Президент бывал только в России. От теплых политических отношений дивиденды получает экономика. За эти годы реализовано 27 стратегических промышленных проектов. Пришло время подыматься на новый этаж сотрудничества.