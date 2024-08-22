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Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся

22 августа 2024 18:21
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В Беларуси с официальным визитом премьер Госсовета Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если главы государств Беларуси и Китая встречаются с завидным постоянством, то руководитель правительства из Поднебесной в нашей стране – редкий гость. Но знаковость визита не в этом. Между Минском и Пекином заключаются новые исторические соглашения. Договоренности ранее достигнуты лидерами стран. И визит представительной правительственной делегации из Китая – это формализация решений на высшем уровне.

Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся-2

Тема визита посвящена будущим отношениям. Уже ближайший год станет годом сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. А историчность визиту придает подписание нового и уникального документа. Благодаря ему Минск и Пекин станут ближе, чем самые близкие к Китаю страны ЕАЭС.

Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу (ну, до 2030 года) реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику (подробнее).

Отношения между нашими странами – это смелый вызов современному миру геополитики. Центры мировых сил обычно диктуют волю большей части мира. Но Пекин проявляет к нам беспрецедентное уважение. И даже во время пандемии оказал громадную поддержку.

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Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся-6

Понятно, что такое отношение имеет персонифицированную причину. Си Цзиньпин Александра Лукашенко называет своим другом. Наш Президент одним из первых среди лидеров государств увидел в Китае мировой потенциал. А за годы дружбы и сотрудничества глава государства 14 раз посетил Китай. Чаще наш Президент бывал только в России. От теплых политических отношений дивиденды получает экономика. За эти годы реализовано 27 стратегических промышленных проектов. Пришло время подыматься на новый этаж сотрудничества.

Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся-8

Александр Лукашенко:
В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до 3 миллиардов долларов. Как сказал председатель Си Цзиньпин: «Мы вместе смотрим в будущее, а не на текущие сложности. Решений всегда больше, чем проблем», – мудро. За все, что вы сделали для Беларуси, мы благодарны вам. И в долгу не останемся. Я и наши министры настроены на работу именно в этом духе.

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