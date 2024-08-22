Лукашенко – премьеру Госсовета КНР: Вторая мировая война – наша общая боль, и победа в ней наша общая

В Беларуси с официальным визитом премьер Госсовета Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если главы государств Беларуси и Китая встречаются с завидным постоянством, то руководитель правительства из Поднебесной в нашей стране – редкий гость. Но знаковость визита не в этом. Между Минском и Пекином заключаются новые исторические соглашения. Договоренности ранее достигнуты лидерами стран. И визит представительной правительственной делегации из Китая – это формализация решений на высшем уровне. Цифры и показатели, инновации и инвестиции в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Это демонстрация дружбы и уважения. В китайской дипломатии нет мелочей. Даже здешние медиа подчеркивают, как официальный Пекин встречает белорусского лидера. Это посыл для всего большого Китая: Беларусь – всепогодный союзник. Большой и близкий статус.

– Я вас благодарю, господин Президент, за то, что с первой минуты моего визита вы меня принимаете.

– Вы домой приехали! За церемониалом конкретные действия. Премьер Государственного совета КНР – по-нашему глава правительства – в Минске для поиска новых точек и ниш сотрудничества. Об этой встрече на высшем уровне договорились на Астанинском саммите ШОС. Именно тогда Беларусь завершила процедуру вступления Беларуси в шанхайскую интеграцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последний раз вы посещали нашу страну почти 10 лет назад, в 2015 году, будучи губернатором. Тогда в Беларуси широко праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Знаковой датой для нас отмечен и нынешний 2024 год. Он проходит под знаменем 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что за мир и свободу на белорусской земле в партизанских отрядах, в витебском подполье боролись и ваши соотечественники, китайцы. Мы этих героев помним. Советский Союз в той войне потерял около 30 миллионов человек. Китай в борьбе с японскими милитаристами – больше 35 миллионов. Поэтому Вторая мировая война – наша общая боль, и победа в ней наша общая. Несмотря на большое географическое расстояние, сегодня мы едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию. А также мы едины во взглядах на будущее мироустройство.

Наша память о Великой Победе не задевает державное самолюбие крупнейшей экономики мира. Красное знамя над рейхстагом позволило и звезде Поднебесной взойти над колониальным мироустройством. Это в Китае помнят, поэтому свой визит в Беларусь Ли Цян начал с возложения венков к монументу Победы. Отношение к событиям Второй мировой войны теперь является определяющей точкой в системе геополитических координат. Причем похожесть взглядов на прошлое определяет и ориентиры в будущем.