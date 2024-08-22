Премьер Госcовета КНР посетит с официальным визитом Беларусь

Минск и Пекин развивают всепогодное и стратегическое партнерство. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. Сегодня, 22 августа, начинается официальный двухдневный визит в Беларусь премьера Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крепкую дружбу наши страны выстраивают уже три десятка лет – с тех пор как Президентом стал Александр Лукашенко. Мы по многим вопросам работаем вместе, и китайская сторона может полностью рассчитывать на Беларусь Это всегда подчеркивает глава государства.

Во время визита Ли Цяна в Минск запланированы официальные переговоры в правительстве с премьер-министром (в узком и расширенном составе). Их результатом станет подписание пакета соглашений и договоренностей в экономической сфере. Также высокий гость посетит индустриальный парк «Великий камень». Это особая экономическая зона со специальным правовым режимом, масштабный совместный проект Беларуси и Китая.

Приоритетные направления его работы – машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Текущий этап отношений наши страны рассматривают как очень важный. В первую очередь потому, что их новый статус зафиксировали главы государств, а правительствам предстоит наполнить новым экономическим содержанием.