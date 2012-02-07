Лукашенко: Беларусь и Казахстан активно выстраивают отношения в интеграционных объединениях

Это отметил президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Анатолием Смирновым. Он завершает дипмиссию в нашей стране после трех лет активной работы на сближение двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства высказал дипломату слова благодарности и отметил: тому, кто приедет на смену, уже созданы все условия для деятельности по укреплению двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Убежден, что посол в стране присутствует для того, чтобы улучшать отношения между государствами, чтобы во всей палитре взаимоотношений, проблем находить лучшее и видеть те проблемы, которые надо решать. Вы как раз являетесь тем человеком, которого в полном смысле этого слова можно назвать посланником нашего дружественного государства, Республики Казахстан, с которым у нас выстраиваются стратегические отношения.

Достаточно сказать, что мы сегодня находимся в самом близком интеграционном объединении, экономическом объединении. Мы сегодня находимся в самом тесном военно-политическом объединении. Ближе в мире нет. И в этом Ваша большая заслуга.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Как известно, наш товарооборот приблизился к миллиарду. Несмотря на кризисные явления, все было сделано. И самое главное, я считаю, – межрегиональное сотрудничество. То есть мы попытались сделать все, чтобы наши регионы сотрудничали напрямую, без посредников.

Большое значение уделяли у нас гуманитарным направлениям. То есть направлено на то, чтобы наши народы лучше знали традиции друг друга.