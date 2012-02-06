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Беларусь и Венесуэла отмечают 15-летие установления дипломатических отношений

06 февраля 2012 10:31
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Сотрудничество между Беларусью и Венесуэлой будет обогащаться новыми конкретными проектами в различных сферах. Это отметил глава нашего государства Александр Лукашенко в поздравлении президенту Боливарианской Республики Уго Чавесу и народу этой страны в связи с 15-летием установления дипломатических отношений между государствами.

За более чем 5-летний период страны значительно продвинулись в своем сотрудничестве. В 2011-м товарооборот составил 1 млрд 300 млн долларов. Ближайшие планы – два миллиарда. Причем большое расстояние не мешает республикам активно взаимодействовать в экономике, науке, социальной сфере и по другим направлениям.

Общее число месторождений, на которых совместно работают белорусские и венесуэльские специалисты, достигло девяти. Беларусь планирует в текущем году выйти на ежегодный объем добычи нефти в Боливарианской Республике в полтора миллиона тонн. Стороны также обсуждают вопросы начала проектирования совместного газопровода, производство дорожной техники и строительства новой ТЭЦ.

Наши специалисты активно участвуют в программе строительства жилья в Венесуэле. Речь идет об объеме в 20 тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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