Беларусь и Венесуэла отмечают 15-летие установления дипломатических отношений

Сотрудничество между Беларусью и Венесуэлой будет обогащаться новыми конкретными проектами в различных сферах. Это отметил глава нашего государства Александр Лукашенко в поздравлении президенту Боливарианской Республики Уго Чавесу и народу этой страны в связи с 15-летием установления дипломатических отношений между государствами.

За более чем 5-летний период страны значительно продвинулись в своем сотрудничестве. В 2011-м товарооборот составил 1 млрд 300 млн долларов. Ближайшие планы – два миллиарда. Причем большое расстояние не мешает республикам активно взаимодействовать в экономике, науке, социальной сфере и по другим направлениям.

Общее число месторождений, на которых совместно работают белорусские и венесуэльские специалисты, достигло девяти. Беларусь планирует в текущем году выйти на ежегодный объем добычи нефти в Боливарианской Республике в полтора миллиона тонн. Стороны также обсуждают вопросы начала проектирования совместного газопровода, производство дорожной техники и строительства новой ТЭЦ.

Наши специалисты активно участвуют в программе строительства жилья в Венесуэле. Речь идет об объеме в 20 тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.