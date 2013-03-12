Новости Великобритании. Лондонский Королевский суд приговорил экс-министра энергетики Великобритании к 8 месяцам тюрьмы. Закон Крис Хьюн нарушил в 2003 году. Будучи депутатом Европарламента, он превысил скорость, но попросил свою жену сказать, что за рулем была она. Благодаря этому чиновнику удалось избежать наказания. Однако недавно семейная пара распалась.

В одном из интервью журналистам бывшая супруга поведала о мошенничестве. Этим воспользовались политические противники Хьюна, подав на него заявление в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вердикт, скорее всего, станет концом политической карьеры экс-министра в партии либерал-демократов.