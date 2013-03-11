Градостроительная концепция Смолевичей как спутника Минска утверждена в районе

Новости Беларуси. Градостроительная концепция Смолевичей как спутника утверждена в районе. Соответственно программе, в ближайшее время здесь появится новый жилищный микрорайон, детский сад, школа, торговые объекты. Также будут проложены коммуникации и дороги. Первый дом введут в эксплуатацию уже в 2013 году.

В целом же, к 2016 году в Смолевичах построят свыше 200 тысяч квадратных метров. Кроме того, в районе будут созданы и новые предприятия, соответственно, дополнительные рабочие места.

Смолевичи – первый город-спутник Минска. В перспективе их будет 9. Присоединиться Жодино, Дзержинск, Фаниполь, Столбцы, Узда, Руденск. Еще два спутника – Заславль и Логойск – превратятся в рекреационные зоны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Веревкин, заместитель председатель Смолевичского райисполкома:

Кроме того, социальных объектов (это строительство садиков и школ), в чем мы сегодня уже нуждаемся. Очень остро стоит проблема с инфраструктурой. В перспективе развитие дорожного сообщения, потому что мы сегодня не видим перспектив развития данного города без развития именно дорожной инфраструктуры.