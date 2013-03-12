Николас Мадуро решил назвать свой избирательный штаб именем Уго Чавеса

Новости Венесуэлы. Кандидатуры Николаса Мадуро и Энрике Каприлеса зарегистрированы в Национальном избирательном совете Венесуэлы для участия во внеочередных президентских выборах. На митинге он объявил сторонникам, что решил назвать свой избирательный штаб именем Уго Чавеса.

Выступая перед сторонниками, Мадуро пообещал в случае победы на выборах сохранить курс боливарианской революции, защищать беднейшие слои населения Венесуэлы, бороться с преступностью, бюрократизмом и коррупцией. Именно Николаса Мадуро назвал своим политическим приемником Уго Чавес.

Тем временем проститься с ушедшим лидером Боливарианской республики по-прежнему идут тысячи людей. Церемония продлится до пятницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.