Лидия Ермошина: Вариант изменения цифр по кандидату-победителю вряд ли произойдет

Лидия Михайловна, вы озвучили, как я сказал, последнюю версию первых данных в эфире. Мы видели вашу пресс-конференцию. За это время ничего не изменилось?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Да нет, насколько мне известно. Да и рано чему-либо меняться. Честно говоря, мы ожидаем, что данные появятся у нас где-то ближе к полночи. Это обычная такая, традиционная практика, поэтому я думаю, что, скорее всего, мы уже спать будем ложиться с президентом вновь избранным. Я в это верю.

При такой процентной разбежке чисто теоретически еще возможно какое-то изменение?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что нет. Конечно, там могут поменяться местами кандидаты, которые не являются лидерами. Там может быть, в зависимости от того, что нам дадут города и провинция. Поэтому каких голосов будет больше, от этого будет меняться раскладка, но уже на втором плане. Я думаю, наверное, вариант изменения цифр по кандидату-победителю вряд ли произойдет.

То есть уже ничем не удивит нас эта раскладка.

Лидия Ермошина:

Да. Я думаю, да.

А вас в избирательной кампании, в этой выборной кампании что удивило? Вы, кстати, давали одно интервью и сказали, что будет два факта, которые вы откроете после выборов.

Лидия Ермошина:

Да вы что? Я, наверное, устала за этот день, не могу припомнить.

Вы знаете, мы же как журналисты цепляемся за каждый хвостик. Какие-то две особенности. Ничего такого особенного отметить не можете?

Лидия Ермошина:

Нет, почему? Во-первых, женщина молодая, красивая, 38 лет. У нас таких молодых кандидатов давно уже не было. Хотя, нет. Были на тех выборах. Но это все-таки были мужчины. Это во-первых. Во-вторых, выборы очень интеллигентные были. Понимаете, приятно, когда, я не могу сказать, что наблюдатели, например, всегда так вели себя. Мне поступают по «горячей» линии самые различные, скажем так, сведения о том, что происходит на участках, как ведется наблюдение. Вы знаете, я была потрясена. В Минске на одном из избирательных участков находится 20 наблюдателей. Членов комиссий – 13. Как говорят, обстановка напряженная. Я не знаю, как эти люди вообще пережили и вытерпели эти 12 часов под пристальным взглядом 20 пар глаз и как они проведут подсчет голосов. Поэтому некоторые условия являются по-настоящему экстремальными.

Вот все-таки в продолжении оценки кандидатов. Вам как автору уже классической фразы о том, что женщина должна сидеть дома, варить борщ. Вы эту фразу уже опровергаете тем, что женщина появилась у нас на политическом поле, или все-таки наше общество пока еще не готово голосовать за женщину, и только готово к тому, чтобы президентом был мужчина?

Лидия Ермошина:

Вы знаете, я по себе знаю, что можно совместить борщ и должностной пост. Поэтому я думаю, что все в порядке. Раз в неделю наварит и пойдет страной руководить. А общество постепенно готовится к тому, что, вполне возможно, произойдет смена по такому, гендерному, принципу. Не сейчас, возможно, это произойдет. Понимаете, нельзя оценивать достоинства Президента целиком от пола. И гордиться тем, что ты женщина, это также неестественно, как гордиться тем, что ты родился в среду, например. Это естественно, это природное. И поэтому только из этого исходить достоинства по половому признаку нельзя. Я думаю, что к тому моменту, когда в выборах будет участвовать женщина, все-таки заработавшая уже до этого авторитет в обществе, то, конечно, шансов у нее будет гораздо больше. Хотя я сразу же могу сказать, для человека, который возник ниоткуда, буквально за полгода до выборов, она в полной мере реализовала выпавший ей шанс.

Как писал Некрасов, жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Лидия Михайловна, позвольте такой вопрос. Мы, журналисты, очень часто задавали вам вопрос, что, скорее всего, самой главной опасностью этих выборов будет низкая явка. Потому что, вроде бы, результат предсказуем. Можете ли вы дать оценку или сравнительный анализ тому, что происходило во время предыдущих выборов, по сравнению с этими? Как пришли люди?

Лидия Ермошина:

Вы знаете, у нас во все время на выборы Президента люди приходят. Нет никакой проблемы. Может быть, даже на прошлых выборах в день выборов людей было больше, потому что процент досрочного голосования был у нас на 13% ниже пять лет тому назад. Люди пришли и шли активно, и в Минске даже шли вечером, и мы сами это видели. У нас работники голосовали в то время на участках.

Вы сами голосовали во второй день.

Лидия Ермошина:

Я голосовала досрочно, естественно, поэтому я не могу даже ни в чей огород камень бросить. Я могу это только приветствовать. По крайней мере, избирателей обезопасили избирательные комиссии. Все знали уже утром, что как-нибудь, но порог явки избирателей мы уже выполним.

Лидия Михайловна, вы очень профессиональный председатель Центризбиркома. Скажите, по вашим ощущениям, оценки выборов со стороны, нас прежде всего интересуют западные сообщества, будут мягче, чем во время прошлых выборов или нет? Как вам кажется?

Лидия Ермошина:

Не знаю. Накануне буквально этих дней, последних, наверное, меня, по крайней мере, представители данных миссий убеждали, что они очень хотят, чтобы эта оценка изменилась. Поэтому я надеюсь, я очень горячо надеюсь, что у них не изменилось это настроение (это во-первых), и что нас не подведут наши участковые избирательные комиссии.

Нам остается только высказать свою глубочайшую признательность за то, что вы нашли время в этот самый напряженный для вас, наверное, день и заглянули к нам для того, чтобы побеседовать с нами, с нашими телезрителями.

Лидия Ермошина:

Спасибо.