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  • Александра Бурыкина, подарившая Шварценеггеру майку с изображением Президента Лукашенко: Я решила показать всей Европе, каким должен быть лидер

Александра Бурыкина, подарившая Шварценеггеру майку с изображением Президента Лукашенко: Я решила показать всей Европе, каким должен быть лидер

11 октября 2015 19:09
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Александра Бурыкина, мастер спорта по пауэрлифтингу: 
Я установила два рекорда Европы. В приседаниях я присела 135 килограммов. И в общей сумме троеборья я собрала сумму 347, 5 килограммов.

Егор Хрусталев, Юрий Козиятко:
Александра подарила Арнольду Шварценеггеру майку с изображением Александра Григорьевича Лукашенко. И, таким образом, пропагандировала нашего президента, нашу страну. Я понимаю, что вы еще не голосовали, вам еще нельзя. Вам 16 лет.

Александра Бурыкина:
Это была моя идея сделать такую майку. Я придумала такой логотип, такую надпись, так как я с самого рождения воспитана в патриотизме, у меня вся семья уважает нашего президента. Любит нашу страну. И я решила показать всей Европе, какой на самом деле должен быть лидер, какая на самом деле должна быть страна. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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