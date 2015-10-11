Семен Шапиро с дочерью проголосовал на избирательном участке в Дзержинском районе

Стоит отметить, выборы стали настоящим праздником, причем семейным. На участок для голосования вице-премьер Анатолий Калинин пришел со всей супругой. Поддержал эту традицию и мэр столицы, проголосовать за одного из кандидатов Андрей Шорец пришел в компании жены и детей. С дочерью на избирательный участок в Дзержинский район приехал и председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. Для двадцатилетней Анны это были первые президентские выборы.



Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Сегодня мы выбираем на следующий отрезок времени, и немалый отрезок времени, какие направления развития страны будут, как будем жить, какое будет общество, какой будет климат в обществе – это же самое важное, и это же мы делаем для детей, чтобы дети жили в мире и согласии.

