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Семен Шапиро с дочерью проголосовал на избирательном участке в Дзержинском районе

11 октября 2015 18:40
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Стоит отметить, выборы стали настоящим праздником, причем семейным. На участок для голосования вице-премьер Анатолий Калинин пришел со всей супругой. Поддержал эту традицию и мэр столицы, проголосовать за одного из кандидатов Андрей Шорец пришел в компании жены и детей. С дочерью на избирательный участок в Дзержинский район приехал и председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. Для двадцатилетней Анны это были первые президентские выборы.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Сегодня мы выбираем на следующий отрезок времени, и немалый отрезок времени, какие направления развития страны будут, как будем жить, какое будет общество, какой будет климат в обществе – это же самое важное, и это же мы делаем для детей, чтобы дети жили в мире и согласии.
 

# Семен Шапиро # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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