Лидия Ермошина: «У нас о выборах знали все избиратели, это самое главное»

Новости Беларуси. Выбор сделан: Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные итоги избирательной кампании в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ермошина: «Явка – 77 %. У нас все выборы проходят при высокой явке избирателей» Интересы белорусов будут представлять 18 тысяч 110 депутатов. Голосование прошло при достаточно высокой явке, в целом по стране она составила свыше 77 %. Наиболее активными были жители Витебской и Могилевской областей. Евгений Горин подробнее.

Спокойно, но и результативно прошла главная политическая кампания года. Явка на выборах в местные Советы – 77 %. Впечатляющая цифра. Вадим Боровик, политолог:

Явка достаточно хорошая обеспечена тем, что граждане хотят какие-то вопросы делегировать местной власти, попросить наши Советы более активно включиться в жизнь граждан. В принципе, очень важная функция у местных органов власти, у Советов, поскольку они утверждают бюджеты, регулируют местные налоги, занимаются инфраструктурой, социальной сферой.

Самая ожесточенная борьба за депутатские мандаты развернулась в Могилевской области. Здесь, кстати, не оказалось ни одного безальтернативного округа. Кое-где конкурс был по три кандидата за портфель – такие цифры обычно показывает только столица. Один кандидат на этот раз сталкивался в среднем с тремя конкурентами, иногда с четырьмя.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас, я считаю, очень хорошо работали средства массовой информации. У нас о выборах знали все избиратели, это самое главное. У нас даже не надо было соответствующие рекламные ролики создавать, потому что тема выборов освещалась постоянно. Очень хорошо работали местные власти, и лучше работали, чем обычно, сами команды кандидатов в депутаты.

Львиная доля избранных депутатов – около 95 % – выдвигались сами или от трудовых коллективов. Оставшиеся 5 % представители политических партий. Они, кстати, преимущественно в Минском городском, областных и районных Советах депутатов.

Алексей Беляев, политолог:

Почти 5,5 миллионов избирателей пришли на избирательные участки согласно данным Центральной комиссии. Это показатель того, что граждане, наверное, чувствуют неравнодушие и готовы принимать всевозможное активное участие в формировании органов государственной власти.

Из 18 тысяч 111 мандатов только один остался без депутата. Выборы не состоялись на одном из округов в Гомельской области.

Лидия Ермошина:

Проводить довыборы по одному избирательному округу – это обречь их на провал просто-напросто, особенно где-то в районе. Ну, может быть, там как-то пошагово обойдут всех избирателей – это возможно, но очень тяжело. Да и средства не выделяются на довыборы. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эти довыборы будут совмещены с другой избирательной кампанией. Той, которая будет ближайшей.

Депутаты местных Советов – важное звено в организации регионального развития. Избранники напрямую работают с людьми, от вопросов ремонта забора до нюансов расходования местных бюджетов. Не так важно, сельский Совет это или поселковый, городской или районный, дело у всех общее. Тем более, что в Год малой родины региональный вектор приобретает особое значение. К выбору народных избранников подходили ответственно. Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ

Избиратели:

Должен быть образованный, стремящийся помочь людям.

Неравнодушно проходить по всем проблемам, которые встречаются.

Человек должен быть состоявшийся, чего-то в жизни добившийся. Который имеет какие-то цели в жизни и знает, как их достичь.

Это когда мы раскрыв глаза следуем, внимаем, впитываем и готовы за ним идти. Вот эта искорка, она должна быть в этом человеке.