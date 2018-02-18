Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Каким должен быть тот, кто представляет наши интересы? С этим вопросом наша съемочная группа объехала всю Беларусь и обратилась к десяткам избирателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Образование, карьера, достаток, семья и даже, как выяснилось, цвет глаз – важно абсолютно все. На неделе мы провели собственное журналистское расследование, а точнее исследование.

Более 22 тысяч кандидатов всю эту неделю ждали заветных галочек, веря, что их политическая карьера птичкой отправится в пол е т. А ведь голосование – если совсем уж тривиально – это поддержка практически незнакомого человека, которого избиратель зачастую лишь на фотографии и видит, прочитав для уверенности несколько строк биографии.

И что же в этом случае является определяющим? Возраст, профессия? А, может быть, внешность? Мы задали этот вопрос десяткам человек по всей стране и предложили им вербальными красками нарисовать портрет идеального кандидата.

Избиратели:

Образование экономиста лучше, чтобы поднять экономику.

Экономику и политику нельзя разделять. Желательно, чтобы владел русским, белорусским и иностранными языками.

А вот по поводу профессии единого мнения у опрошенных нами избирателей нет. Хоть электромонт е р, хоть топ-менеджер компании-гиганта.

Избиратели:

Собираюсь голосовать за врача.

Кандидат должен быть на руководящей должности. Хотел бы видеть депутататом представителя аграрной отрасли, потому что всю жизнь я связан с сельским хозяйством. Если это начальник ЖЭСа, он, конечно, многое сделает для города и будет видеть ситуацию изнутри.

Сколько лет? Молодой инициативный или опытный консервативный? Идеальный кандидат, по версии нами опрошенных, должен давно позабыть о соблазнах юности.

Избиратели:

Должен быть 30 до 50. А дальше пойдут хвори всякие.

До 60 ле т. Лет до 30. Д орога молодым. Молодым, конечно, дорога, но должен быть опыт.

Мужчине или женщине больше к лицу депутатский мандат? Здесь позиция почти единогласная. Сражаться на поле народных чаяний должен тот, о ком буквально можно сказать – сильный кандидат.

Избиратели:

Мужчины более устойчивы в стрессовых ситуациях.

Все-таки мужчина – он как глава. Я склоняюсь, чтобы был мужчина. Импозантный и симпатичный. Есть женщины, которые дадут фору и мужчинам. Один из самых популярных и обсуждаемых пунктов биографий перспективных депутатов – толщина кошелька. Каков он, кандидатский минимум? И сколько должен зарабатывать потенциальный народный избранник, чтобы не опускать перед народом глаза?

Избиратели:

Не воровал чтобы.

Если большой доход, то это подозрительно. Средний по стране. Чтобы можно было содержать семью. За квартиру заплатить. И, если будет возможность, помочь людям.

Замужем? Женат? Пятеро детей или закоренелый холостяк?