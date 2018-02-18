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Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ

18 февраля 2018 17:23
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Новости Беларуси. Каким должен быть тот, кто представляет наши интересы? С этим вопросом наша съемочная группа объехала всю Беларусь и обратилась к десяткам избирателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -1

Образование, карьера, достаток, семья и даже, как выяснилось, цвет глаз – важно абсолютно все. На неделе мы провели собственное журналистское расследование, а точнее исследование.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -3

Более 22 тысяч кандидатов всю эту неделю ждали заветных галочек, веря, что их политическая карьера птичкой отправится в полет. А ведь голосование – если совсем уж тривиально – это поддержка практически незнакомого человека, которого избиратель зачастую лишь на фотографии и видит, прочитав для уверенности несколько строк биографии.   

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -5

И что же в этом случае является определяющим? Возраст, профессия? А, может быть, внешность? Мы задали этот вопрос десяткам человек по всей стране и предложили им вербальными красками нарисовать портрет идеального кандидата.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -7

Избиратели:   
Образование экономиста лучше, чтобы поднять экономику.  

Экономику и политику нельзя разделять.  

Желательно, чтобы владел русским, белорусским и иностранными языками.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -10

А вот по поводу профессии единого мнения у опрошенных нами избирателей нет. Хоть электромонтер, хоть топ-менеджер компании-гиганта.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -12

Избиратели:   
Собираюсь голосовать за врача.  

Кандидат должен быть на руководящей должности.  

Хотел бы видеть депутататом представителя аграрной отрасли, потому что всю жизнь я связан с сельским хозяйством.  

Если это начальник ЖЭСа, он, конечно, многое сделает для города и будет видеть ситуацию изнутри.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -15

Сколько лет? Молодой инициативный или опытный консервативный? Идеальный кандидат, по версии нами опрошенных, должен давно позабыть о соблазнах юности.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -17

Избиратели:   
Должен быть 30 до 50. А дальше пойдут хвори всякие.  

До 60 лет.  

Лет до 30. Дорога молодым.  

Молодым, конечно, дорога, но должен быть опыт.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -20

Мужчине или женщине больше к лицу депутатский мандат? Здесь позиция почти единогласная. Сражаться на поле народных чаяний должен тот, о ком буквально можно сказать – сильный кандидат.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -22

Избиратели:
Мужчины более устойчивы в стрессовых ситуациях.  

Все-таки мужчина – он как глава.  

Я склоняюсь, чтобы был мужчина. Импозантный и симпатичный.  

Есть женщины, которые дадут фору и мужчинам.  

Один из самых популярных и обсуждаемых пунктов биографий перспективных депутатов – толщина кошелька. Каков он, кандидатский минимум? И сколько должен зарабатывать потенциальный народный избранник, чтобы не опускать перед народом глаза? 

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -25

Избиратели:   
Не воровал чтобы.  

Если большой доход, то это подозрительно.  

Средний по стране.  

Чтобы можно было содержать семью. За квартиру заплатить. И, если будет возможность, помочь людям.  

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ -28

Замужем? Женат? Пятеро детей или закоренелый холостяк?  

Избиратели:  
Семейные люди более ответственные.

Семья – школа любви.     

Должен быть женат или замужем, чтобы вызывал доверие.  

Человек должен быть семейный – ответственный, будет за нас отвечать.

Но за всеми рассуждениями, фантазиями и мечтами об идеале – избирательный бюллетень, а после голосования – дела, которые не скроешь ни одной красивой биографией. Ведь как в основе любого портрета непременно есть холст, на фоне и выборов, и кандидатов, и пожеланий – реальная жизнь. Перебивающая всякие красивые слова.

# общество # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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