В Минске 22 июня начнет работу V Всебелорусское народное собрание: участие примут 2,5 тысячи человек

Новости Беларуси. В Минске 22 июня начнет работу V Всебелорусское народное собрание. 2,5 тысячи человек со всей страны, делегированных на форум, обсудят итоги прошедшей Программы социально-экономического развития, а также выработают план на ближайшую перспективу. Участники народного вече прибыли в Минск накануне. Каждый из делегатов озвучит свое мнение по вопросам, которые касаются каждого белоруса. Большая дискуссия на всех уровнях затронет самые разные темы: от культуры и науки до экономики и внешней политики.

На глобальную планерку в масштабах страны делегаты начали прибывать еще накануне. Всего V Всебелорусское народное собрание 22 июня соберет 2,5 тысячи человек. Это лучшие в своем деле и ремесле.

Проект программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку белорусы обсуждают уже несколько дней. Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь – вот пять ее приоритетов. И, наконец, ключевой тезис: повысить качество жизни каждого белоруса.

Николай Соловей, председатель СПК «Городея», делегат V Всебелорусского народного собрания:

Что такое качество нашей жизни? Значит, должен расти доход каждой семьи. Люди должны иметь возможность заработать. Деньги и зарплата должна такая быть, чтобы можно было отложить себе на жизнь.

К 2020 году каждой семье обещают возможность построить дом или квартиру. Всего возведут 18 миллионов квадратных метров жилья. Продолжительность жизни, по расчетам, превысит 75 лет. Медицина станет доступней и еще более прогрессивной.

Рост экспорта, новые рынки, привлечение зарубежного капитала. В ближайшие пять лет реализуют более 80 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 27 миллиардов долларов.

Расправить крылья готов малый и средний бизнес. Формы господдержки расширят, контроль будет более либеральным. Ждут прогресса и от сельхозсферы. В помощь аграриям – космические технологии.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «СНОВ», делегат V Всебелорусского народного собрания:

Я считаю, что на V собрании будет поднят именно вопрос экономической эффективности и работы каждого отдельного предприятия. Конечно, я уже давно работаю над данным вопросом вместе с местными специалистами об экономической эффективности отдачи каждого квадратного метра земли, произведенного литра молока, килограмма мяса.

Беларусь на пути ускоренной информатизации. В глобальном рейтинге по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна впереди всех стран СНГ. Сделают ставку на инновации. Наука не должна отделяться от производства. Нано-, биоиндустрия, робототехника, электронная промышленность. И здесь дорога – молодым кадрам.

Основные ориентиры на пятилетку – рост ВВП и реальных доходов. Занятость должна быть эффективной и как минимум 50 тысяч новых рабочих мест ежегодно.

Народный форум продлится два дня. И это своеобразная точка отсчета на ближайшие пять лет. Останется лишь стратегию превратить в дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия V Всебелорусского народного собрания состоится ровно в полдень. С высокой трибуны всенародного форума с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Церемония открытия Всебелорусского народного собрания будет транслироваться по основным телеканалам и Первому национальному каналу радио. Начало запланировано на 12.00. Телеверсия наиболее ярких выступлений и моментов форума выйдет в вечернем эфире белорусского телевидения в 9 часов.

Во время форума будет работать многоканальная «горячая» телефонная линия. Обратившись на нее, можно задать вопрос, поделиться предложениями или пожеланиями. Операторы начнут принимать звонки с 11 часов.

Нынешний форум, без преувеличения, одно из главных политических событий 2016 года. Потому сегодня активно обсуждается в коридорах власти, экспертным сообществом.

Самая оперативная информация и комментарии из первых уст. Телеканал СТВ будет широко освещать работу V Всебелорусского народного собрания. Сегодня и завтра целый день в эфире СТВ специальные выпуски новостей из выездной студии во Дворце Республики. Гостями прямого эфира станут делегаты народного вече, а также зарубежные гости.