Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября

Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно. Корреспондент Виктория Ходосок побывала на одном из участков.



Виктория Ходосок, корреспондент:

На участке уже есть первые избиратели, несмотря на раннее время. Мы сегодня работаем на избирательном участке № 474 в Минске. Это один из порядка 6 тысяч по всей стране.

Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования. Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.