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Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

12 ноября 2019 08:17
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования-1

Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.

Корреспондент Виктория Ходосок побывала на одном из участков.

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования-4


Виктория Ходосок, корреспондент:
На участке уже есть первые избиратели, несмотря на раннее время. Мы сегодня работаем на избирательном участке № 474 в Минске. Это один из порядка 6 тысяч по всей стране.

Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.

Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования-7

Досрочное голосование удобно для многих. Процедура пользуется успехом во многих странах. Во время прошлой кампании досрочно свой выбор сделали 31 % избирателей.

Пункты для голосования будут работать с 10 до 14 часов. Далее, после перерыва, с 16 до 19 часов. Во время перерыва и ночью доступа к урнам не будет ни у кого – она будет запломбирована. За всеми нюансами проследят наблюдатели.

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# Выборы-2019 # Виктория Ходосок # Фотофакт

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