Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября
Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.
Корреспондент Виктория Ходосок побывала на одном из участков.
Виктория Ходосок, корреспондент:
На участке уже есть первые избиратели, несмотря на раннее время. Мы сегодня работаем на избирательном участке № 474 в Минске. Это один из порядка 6 тысяч по всей стране.
Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.
Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.
Досрочное голосование удобно для многих. Процедура пользуется успехом во многих странах. Во время прошлой кампании досрочно свой выбор сделали 31 % избирателей.
Пункты для голосования будут работать с 10 до 14 часов. Далее, после перерыва, с 16 до 19 часов. Во время перерыва и ночью доступа к урнам не будет ни у кого – она будет запломбирована. За всеми нюансами проследят наблюдатели.
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