Как китайские СМИ освещали визит СИ Цзиньпина в Беларусь?

Новости Беларуси. Визит главы КНР в Минск – одна из наиболее обсуждаемых тем в мировой прессе. В самом Китае свежие газеты сегодня вышли с заголовками, посвященными переговорам в Минске, а ведущие китайские телеканалы открывают с этой темы свои выпуски новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день китайские журналисты следили за новостями из Беларуси, которые потом облетали без преувеличения весь мир. Китайские СМИ ещё и сегодня пестрят заголовками. Специальные репортажи, обзоры, очерки и даже материалы с пометкой «эксклюзив».

Не исключение и аудиовизуальные СМИ. Центральное телевидение Китая — главная телекомпания КНР, самая влиятельная и популярная. Телеаудитория — почти полтора миллиарда человек, охват — около 150 стран и регионов.

Именно здесь — все подробности: как в аэропорту Си Цзиньпина с супругой лично приветствовал у трапа самолета Александр Лукашенко, какой доверительный и конструктивный диалог состоялся у лидеров двух государств уже во Дворце Независимости, как Президент Беларуси и Председатель Китайской Народной Республики вспоминали героическое прошлое двух народов и поздравляли ветеранов и как за три дня пребывания главы КНР в Минске подписали полсотни соглашений, причём, диалог наладили на самых разных уровнях.

Эти кадры сегодня уже стали историей. В качестве главы КНР в Синеокую Си Цзиньпин приезжает впервые, да и сам формат визита — государственный, говорит о многом. Первый по сложности организации и рекордный по числу строго регламентированных деталей. Совершить его в ту или иную страну лидер может лишь единожды за время своих полномочий.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Не так часто китайское руководство посещает в столь представительном составе. Визит носит принципиальный исторический характер не только для Республики Беларусь, но в целом для всего региона. То, что нам необходимо в первую очередь, это научно-техническое сотрудничество, создание высоконаучных производств.

Лидеры двух государств тепло приветствовали друг друга, словно встречались добрые друзья. Галстуки практически тон в тон, общение в расширенном и узком составах, разговоры о двустороннем сотрудничестве и о международной повестке дня. Но это сначала.

Далее последовали уже конкретные договорённости. Охват колоссальный: от сотрудничества научно-технического до культурного, говорили и о дружбе между регионами. Проекты взаимовыгодные. Общий потенциал — около 18 миллиардов долларов. Предоставила китайская сторона и кредиты.

Николай Сергеев, политолог:

Был заключен договор о дружбе и сотрудничестве, что важно. Такой договор, в рамках которого сотрудничество и будет развиваться. Весьма выгодный был заключен договор по предоставлению кредитов Республике Беларусь. Существует такой очень крупный проект – «Шелковый путь», в рамках которого будет развиваться сотрудничество между государствами Евразийского союза Китаем.

Сегодня Беларусь и Китай объединяет многое. В первую очередь, многочисленные проекты. Самый значимый — китайско-белорусский парк «Великий камень». Название этого индустриального центра, словно символ надёжности и дружбы. Кстати, именно эти принципы лежат сегодня и в основе двусторонних белорусско-китайских отношений. Прошедший визит тому подтверждение.