Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

Новости Беларуси. Приглашения наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси направлены в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября Речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, исполкоме СНГ и ШОС. Об этом сообщили на заседании в ЦИК.

Там утвердили календарный план выборов в парламент и Совет Республики. А также границы избирательных округов. Так, в Беларуси их образуют 110. Больше всего в Минске.

Заявления о регистрации инициативных групп ЦИК принимает со 2 по 12 сентября. После этого начнется этап сбора подписей. Для регистрации кандидату в депутаты необходимо собрать их не менее 1000.