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Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»

06 августа 2019 11:50
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Новости Беларуси. Приглашения наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси направлены в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, исполкоме СНГ и ШОС. Об этом сообщили на заседании в ЦИК.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»-1

Там утвердили календарный план выборов в парламент и Совет Республики. А также границы избирательных округов. Так, в Беларуси их образуют 110. Больше всего в Минске.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»-4

Заявления о регистрации инициативных групп ЦИК принимает со 2 по 12 сентября. После этого начнется этап сбора подписей. Для регистрации кандидату в депутаты необходимо собрать их не менее 1000.

Лидия Ермошина: «Наблюдатели от международных организаций уже приглашены»-7

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я получила информацию из МИДа, что сегодня направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в исполком СНГ и ШОС. То есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены. ЦИК направит приглашение позже коллегам нашим за рубеж и во Всемирную ассоциацию выборов (в которой мы состоим), которая базируется в Южной Корее.

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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