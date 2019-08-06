На заседании ЦИК обсудят подготовку и проведение парламентских выборов

Новости Беларуси. В Беларуси начинается избирательная кампания. Ряд вопросов подготовки и проведения выборов в парламент обсудят 6 августа на заседании Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выбирать сенаторов будут 7 ноября. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента.