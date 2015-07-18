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Число аккредитованных при ЦИК Беларуси наблюдателей увеличилось до четырех

18 июля 2015 10:48
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Новости Беларуси. Число аккредитованных при ЦИК Беларуси наблюдателей увеличилось до четырех. Об этом сообщили в Центризбиркоме. Ближайший важный этап избирательной кампании — сбор подписей за выдвижение кандидатов. Он пройдет с 23 июля по 21 августа включительно.

На данный момент ЦИК зарегистрировал три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост Президента: Александра Лукашенко, Сергея Калякина и Сергея Гайдукевича. А в понедельник, 20 июля, планируется принять решения о регистрации остальных групп. Всего в ЦИК поступило 14 заявок. Напомним, выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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