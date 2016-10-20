«Нормандская четверка» договорилась о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений

Новости Германии. Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Накануне в Берлине прошли многочасовые переговоры «нормандской четверки». Итог встречи – договоренность о создании в течение месяца «дорожной карты» по выполнению пунктов минских соглашений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В целом позитивно. Характеристика, которую дали лидеры «нормандской четверки» итогам 7-часового саммита в Берлине, красноречиво говорит о том, что ожидали другого – не договорятся. Ведь минские соглашения хоть и стали догматом восстановления мира в Украине, некоторые пункты все же стороны конфликта трактовали по-своему. Однако разговор о «Минск-2» в немецкой столице прояснил: контакт между странами есть, осталось выполнить написанное на бумаге.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения. И все подтвердили свою приверженность этим договоренностям. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода.

Многие эксперты в преддверии саммита отмечали, что, мол, соглашения стали формальностью, однако на поверку это не так. За последний год силовики и самопровозглашенные ДНР и ЛНР неоднократно обменивались пленными. Соблюдается и линия соприкосновения, а горячие бои в районе Дебальцево и Донецка сменились единичными обстрелами районов, где давно никто не живет. Единственный по факту пункт, который так и не сдвинулся с места – проведение местных выборов на юго-востоке страны. Но и здесь лет тронулся.

Петр Порошенко, Президент Украины:

Главная задача, которую мы, украинцы, обозначили для себя – это трансформация переговоров в формат «дорожной карты», где будут четко обозначены две основные задачи – последовательная реализация минских соглашений и гарантии их выполнения.

Чтобы подготовка к будущим выборам на востоке Украины прошла нормально, мы постараемся пригласить в регион полицейскую миссию ОБСЕ.

Когда полицейская миссия ОБСЕ появится на Донбассе – неизвестно. Но зато политики обещали в течение месяца разработать «дорожную карту». По сути это пластилин, который скрепит минские соглашения. Их реализацию в очередной раз поддержали Ангела Меркель и Франсуа Олланд.

Франсуа Олланд, Президент Франции:

Мы должны уважать уже сделанные в рамках минских соглашений шаги и не предпринимать необдуманных мер. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Приветствует мирные решения по Украине и белорусская сторона.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Как подчеркнули участники вчерашних переговоров, минские договоренности по-прежнему являются основой этого процесса. Сделаем все от нас зависящее и возможное для того, чтобы работа переговорщиков на минской площадке также внесла свой вклад в этот процесс.

Квартет «Н» продолжит работу в таком формате и впредь. На ближайшее время запланированы встречи лидеров МИД четверки. А при необходимости Путин, Олланд, Порошенко и Меркель готовы встретиться опять, лишь бы конфликт в Украине завершился.