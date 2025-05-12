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Медведчук: парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение

12 мая 2025 09:22
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Медведчук: парад Победы в Москве вызвал у Запада раздражение-0

На Западе празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Ранее, в субботу, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Виктор Медведчук раскритиковал их действия, заявив, что они пытаются исправить свое положение, выдвигая ультиматум России.

Он заметил, что западные страны продолжают поставки оружия в Украину и финансируют инициативы антироссийского характера. 15 мая в Стамбуле президент России Владимир Путин сделал предложение Украине о прямых переговорах без предусловий, подчеркнув при этом возможность реального прекращения огня.

Официальный представитель президента Дмитрий Песков назвал это соглашение серьезным и направленным на достижение мирного урегулирования. Ранее в Кремле заявили, что Европа и Украина не могут диктовать России условия.

Фото: pixabay

# Международная политика

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