На Западе празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление экс-лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Ранее, в субботу, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Виктор Медведчук раскритиковал их действия, заявив, что они пытаются исправить свое положение, выдвигая ультиматум России.

Он заметил, что западные страны продолжают поставки оружия в Украину и финансируют инициативы антироссийского характера. 15 мая в Стамбуле президент России Владимир Путин сделал предложение Украине о прямых переговорах без предусловий, подчеркнув при этом возможность реального прекращения огня.

Официальный представитель президента Дмитрий Песков назвал это соглашение серьезным и направленным на достижение мирного урегулирования. Ранее в Кремле заявили, что Европа и Украина не могут диктовать России условия.