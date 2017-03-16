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Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей

16 марта 2017 07:32
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Новости Беларуси. Лицензирование в Беларуси сохранится только для видов деятельности, которые касаются жизни и здоровья людей. Новшества могут быть отражены в соответствующем указе. Эти и другие изменения обсуждались 16 марта в белорусском правительстве.

Так, наличие разрешения на осуществление юридической деятельности, скорее всего, не будет обязательным.

Также это коснется услуг в сфере промышленности. Кроме того, рассматривается возможность создания специализированного агентства по выдаче лицензий.

Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей -1

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Если мы отменяем лицензирование, то вопрос, что взамен? Либо регулирование отменяется полностью, либо взамен вводятся какие-то другие виды менее жесткие, чем лицензирование.

Может аттестация, может сертификация.

Поэтому мы будем обсуждать, и в процессе дискуссии выработаем необходимое мнение. 

Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей -4

В Беларуси лицензированию подлежат 36 видов деятельности. И это число сокращается. Правительство продолжит работу над оптимизацией этой сферы.

Задача – усилить деловую активность в стране.

Конкретные решения – ожидается – станут известны 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Петр Арушаньянц

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