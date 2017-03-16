Лицензированию будут подлежать только деятельности, связанные со здоровьем и жизнью людей

Новости Беларуси. Лицензирование в Беларуси сохранится только для видов деятельности, которые касаются жизни и здоровья людей. Новшества могут быть отражены в соответствующем указе. Эти и другие изменения обсуждались 16 марта в белорусском правительстве.

Так, наличие разрешения на осуществление юридической деятельности, скорее всего, не будет обязательным.

Также это коснется услуг в сфере промышленности. Кроме того, рассматривается возможность создания специализированного агентства по выдаче лицензий.