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НАТО увеличит военное присутствие в странах Балтии

18 сентября 2014 17:51
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Новости США. НАТО увеличит военное присутствие в странах Балтии. Альянс готовит к отправке в Латвию 150 солдат, а также очередную партию военной техники. В общей сложности, это около двадцати  боевых машин. Пентагон заявил, что подобные меры необходимы из-за кризисной ситуации на юго-востоке Украины.

Соединенные Штаты также намерены провести в Латвии военные учения совместно со странами-союзницами НАТО. Скорее всего, они пройдут в начале октября. Свое согласие участвовать в маневрах уже высказали Великобритания, Германия, Венгрия, Канада, Норвегия  и Бельгия, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# НАТО

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