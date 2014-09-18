Новости США. НАТО увеличит военное присутствие в странах Балтии. Альянс готовит к отправке в Латвию 150 солдат, а также очередную партию военной техники. В общей сложности, это около двадцати боевых машин. Пентагон заявил, что подобные меры необходимы из-за кризисной ситуации на юго-востоке Украины.

Соединенные Штаты также намерены провести в Латвии военные учения совместно со странами-союзницами НАТО. Скорее всего, они пройдут в начале октября. Свое согласие участвовать в маневрах уже высказали Великобритания, Германия, Венгрия, Канада, Норвегия и Бельгия, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.