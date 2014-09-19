Более 55% шотландцев проголосовали за сохранение союза с Великобританией

Новости Беларуси. Шотландия подвела итоги исторического референдума. С 10-процентным отрывом лидируют сторонники союза с Великобританией – более 55%. Впрочем, борцы за свободу ненамного отстают от своих оппонентов: около 45% голосовавших шотландцев высказались за выход из состава Соединенного Королевства. Отделиться от Великобритании, в частности, изъявили желание в Глазго и Данди.

В голосовании приняло участие рекордное число шотландцев. Явка в среднем составила около 90%.

Однако итоги голосования не означают, что в стране все будет оставаться, как прежде. Еще до референдума британские власти пообещали значительно расширить полномочия шотландских властей, которые теперь получат больше контроля над собственным бюджетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.