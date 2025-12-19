Лазуткин о развитии регионов: надо равномерное распределение рабочей силы

Григорий Азаренок, СТВ:

Сильные регионы. Там очень интересно. Помните, у нас раньше были свободные экономические зоны? Ну, по-разному оценивают, был от них прок или нет. Разные есть оценки этих свободных экономических зон, а тут другие экономические зоны, страну поделили почти как на области, но только упор сделали не на областные центры, а упор сделали на некие социально-экономические конгломераты. Такие реперные точки. Обозначили какие-то регионы, какие-то территориально-экономические образования, на которые будет делаться упор при развитии этих самых регионов. Батька сказал: все, закончили в Минске стройки, закончили заселение, центры экономической тяжести переносить в регионы. И для этого то-то надо сделать, например, дороги, инфраструктура. Под это конкретно ответственный, под это конкретно бюджет, под это конкретно срок исполнения программы и все остальное.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поясним, для чего это делается. Потому что надо равномерное распределение рабочей силы. У нас есть хорошие области, Брестчина, Гродненщина, там проблем гораздо меньше. Например, там рядом Польша. Люди будут смотреть, что там у поляков происходит, возможно, уезжать. Восточные регионы – там все похуже, но рядом Россия. То есть люди будут ехать туда на заработки, если дома не будет никакой работы. Но любого заробитчанина вы спросите: где бы вы хотели работать? Он скажет: дома, конечно, если бы была оплачиваемая, хорошая работа. Поэтому речь идет о том, что принцип «Один район – один проект» будет продолжен. То есть в каждом районе будет некое стержневое предприятие, которое вокруг себя будет группировать инвестиции, понятно, и жилье, и целевиков, и дороги, и транспорт. Надо сделать хотя бы по одному в районе, но работающие проекты. Тут можно вспомнить и инвестпрограммы, которые сегодня Президент обозначал. По картону, например, то, что он говорил, это комбинат, который с Оманом будут строить. И все эти вещи, конечно, должны удерживать людей там, где они проживают, потому что работа – это вопрос номер один, даже не жилье, потому что на жилье можно заработать на хорошей работе. И уже, где ты хочешь, это жилье купить. Если государство ставит задачу, чтобы все-таки у нас была и демография, и хороший транспорт, и дороги хорошие, и бюджетное наполнение, и безопасность, надо все это делать равномерно во всех областях.

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