Александр Лукашенко: информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом

Новости Беларуси. Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились? Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их. Мы готовим очень широкую информацию (работает целая группа ученых, специалистов) по белорусско-российским отношениям. Я помню, как начинался Таможенный союз... Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради чего?

