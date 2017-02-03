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Беларусь и Запад: снятие санкций даст дополнительные возможности, но в Беларуси должны видеть суверенную державу

03 февраля 2017 11:06
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Снятие странами Запада санкций должно дать дополнительные возможности экономике страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не заслуживали санкций. Сняли их - хорошо. Мы начали договариваться, например, по текстилю и т.д. Мы хотим, чтобы наша экономика не то чтобы вздохнула за счет Запада, но хотя бы дополнительный глоток она должна получить", - сказал белорусский лидер.

Президент хочет, чтобы при выстраивании отношений Запад увидел в Беларуси независимое суверенное государство. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу, чтобы увидели в Беларуси суверенное, независимое государство, больше ничего от Запада не хочу", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ поддержал идею проведения международной конференции по Беларуси.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

# Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

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