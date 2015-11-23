Делегации Ленинградской и Новосибирской областей 23 ноября посетят Беларусь

Новости Беларуси. Расширению экспорта способствует и укрепление связей с российскими регионами. Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко прибыла в Беларусь. Во время визита будут обсуждаться перспективы сотрудничества, запланировано посещение ведущих предприятий по производству дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и другой специальной техники и оборудования.

Для гостей предусмотрена и культурная программа. Делегация российского региона посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 ноября в Минск прибывает делегации Новосибирской области во главе с губернатором этого российского региона. В ходе ряда встреч с представителями власти и белорусского бизнеса будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, строительства, науки, производственной кооперации, поставок пассажирского транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Делегация примет участие в работе белорусско-российской промышленной выставки и в «Минском бизнес форуме».