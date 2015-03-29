С какими проблемами обращаются белорусы к местным чиновникам и как быстро эти вопросы решаются?

Новости Беларуси. По данным социологического исследования, проведенного Информационно-аналитическим центром при президенте Республики Беларуси, большинство граждан положительно оценивают работу властей по решению проблем населения. Если более точно, то каждый второй — 53% — дал хорошую оценку работе местных органов. Отрицательно — каждый третий, или 33% из опрошенных. Остальные в ответе затруднились. При этом отзывы сельчан и горожан о работе местных органов власти не отличаются.

Анастасия Дехтяр узнала, с какими проблемами сталкиваются на местах и как быстро они решаются.

Фермер Владимир Гайшун вместо полевого менеджмента вынужден оттачивать мастерство эпистолярного жанра. Документы, справки, решения, переписка с чиновниками уже как увесистая бандероль.

Год назад бизнесмен-аграрий решил расширить свои угодья и к 150 имеющимся гектарам попросил у районных властей еще 100. Земельный вопрос начал разрешаться, но вместе с тем появилось «непаханное поле» проблем.

Владимир Гайшун, фермер:

150 тонн картофеля выходит мне сейчас свиньям надо отдать. Мне некуда его посадить.

В начале октября на заседании райисполкома было принято решение выделить фермеру Гайшуну 52 гектара земли, которая ранее использовалась агрокомбинатом «Бобруйский». Процедура согласовалась всеми сторонами, и уже 6 ноября земля документально была передана фермеру.

Через две недели Владимир Семенович получил свидетельство о госрегистрации этого участка. Юридически все верно, но на деле фермер пока может только наблюдать за своим новым полем со стороны.

Владимир Гайшун, фермер:

Не по-хозяйски все сделано. На этот кусок у меня были планы посадить картофель.

За тот месяц, пока выносилось решение о передачи земли фермеру и оформлялись документы, бывший владелец полей — агрокомбинат гектары со счетов не списывал. Аграрии успели кинуть озимое зерно раздора.

Владимир Гайшун, фермер:

Вот так агрокомбинат производит посевы, видно, что вот прошла сеялка по нем, точно погнуло что-то. Некому собрать камни.

Но фермер Гайшун не бросает камни, то ли в свой, то ли в чужой огород. Признается, душа болит за качество, а еще хочется поскорее разрешить проблему, ведь на кону посевная.

Александр Холод, директор агрокомбината «Бобруйский»:

Мы засеяли озимыми этот кусочек в первых числах октября.

Доподлинно очередность сельхоз и правовых процедур установить нам не удалось. Путевые листы агрокомбината куда-то подевались. Ключевой момент — в какой день именно засевалось поле: до того, как фермеру выдали разрешение на пользование землей, или после. Впрочем, в свидетельстве о госрегистрации в строке «примечание» о посевах агрокомбината ничего не сказано.

Но это запутанное дело отягощается еще всевозможными нюансами. Оказывается, что фермер и руководитель агрокомбината заключили соглашение. Чтобы никто не терпел убытки, они на год решили поменяться полями.

Александр Холод, директор агрокомбината «Бобруйский»:

То, о чем мы договаривались с Владимиром Семеновичем, юридической силы не имеет.

Выходит, что фермер оказался в прямом смысле между двумя полями. Обделенный Владимир Семенович в очередной раз намерен добиваться правды у чиновников. Первый заместитель председателя Бобруйского райисполкома беспрепятственно и уважительно, соблюдая директиву президента о дебюрократизации, пускает бизнесмена в кабинет. Да и мы работаем вполне легально — без скрытой камеры.

Атмосфера накаляется, но эмоции под контролем. Именно в таких случаях установленная в кабинете система аудио и видеозаписи может стать доказательством. К слову, защищающей честь любой стороны.

В новом указе, дополняющем директиву о дебюрократизации прописано, что скоро технические новинки появятся в кабинетах чиновников.

Анатолий Ланкуть, первый заместитель председателя Бобруйского райисполкома:

Если озимая рожь, и там на одном метре квадратном будет находится меньше 100 растений, то поле подлежит пересеву.

На следующий день руководство райуправы обещало на спорные поля отправить комиссию и уведомить нас о том, как разрешается земельный вопрос. Спустя сутки фото- и документальный отчет был у нас на руках. Вот проводятся замеры урожая, а вот и выводы — состояние посева плохое, рекомендовано запахать.

На момент эфира на поле коренных изменений не произошло, но фермер Гайшун не теряет надежды успеть начать посевную на своих полях вовремя.

Быть ближе к народу — своеобразный слоган дебюрократизация по-белорусски. Серьезная Директива № 2 была принята 8 лет назад, документ без срока давности, однако корректировка и современная адаптация как обновление программы.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Основное предназначение нашего государства определено в Конституции. Источник власти — это народ. Главная задача директивы — сделать очередной акцент на том, что оценка работы государственных органов будет осуществляться по уровню работы с населением. Здесь определенные новеллы есть.

Депутат Владислав Цыдик идет на своеобразный рекорд: за два года к народному избраннику обратилось 600 человек. Несколько томов подшитых проблем.

Он исписывает тонны бумаг, отправляя ответы жалующимся и запросы в инстанции. Но говорит, из опыта, 80 процентов проблем решаются не вынося сор из района, то есть на месте.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глава государства так щепетильно относится к проблемам граждан. Хотелось бы, чтобы на местах понимали это доброе требование.

Вот и сегодня с утра он спешит покинуть свое мягкое кабинетное кресло и отправляется ближе к народу. За свой депутатский срок он успел уже объехать по несколько раз все населенные пункты своего округа. Вот недавно помог сельскому хору бабушек: к юбилею «организовал» 9 пар новеньких черевичек.

Владислав Станиславович заехал в деревню Гарбузы. Здесь его знают, не только потому, что за него голосовали, прославился он благим делом.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Сразу извиняемся за трясущийся кадр, потому что вот эти доски здесь, как клавиши рояле. Местные называют это место «дорогой жизни», хотя мы бы назвали это «романтика плохой дороги». 320 метров по расшатанной кладке расшатают даже самую устойчивую нервную систему.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот мостик был в воде, и люди ходили таким вот образом.

Депутат лично договорился со строителями и решил проблему, которая не решалась годами. Мост — это только полбеды. Дальше через болотистую местность к автомагистрали ведет деревянный трап. Жители методом «толоки» два года назад как могли отремонтировали путепровод.

67-летняя Софья Францевна в экстремальный тур отправляется едва ли не через день: то в больницу, то аптеку, то в сельсовет надо.

Алла Губаревич, депутат Негорельского сельского совета:

Были такие случаи, когда бабули не могли идти, потому что кружилась от этого голова (движение воды под кладками). Они просто фактически ползли. Помогите, пожалуйста, решить нам эту жизненную проблему. Если мост будет сделан надежно, я думаю, проблема связи с райцентром и сельсоветом будет закрыта.

С оптимизмом о проблемах. Местный депутат, а по совместительству староста деревни, делится общественными настроениями.

К местной достопримечательности — магазину — стягиваются жители. Это и еще одна возможность быть услышанным. Вот активист Гарбузов решает вопросы с депутатом не отходя от кассы.

Наталья Леонидовна, прежде чем, стать главой сельсовета прошла каждую ступеньку карьерной лестницы. На каждом квадратом метре вверенного ей участка, без прикрас, чистота и порядок, как на кухне у хозяйки.

В 2014 году Людвиновский сельсовет стал лучшим в Минской области по благоустройству. Вот и субботний полдень председатель жмет на газ и мчится в агрогородок Стешицы, там сегодня закладывают парк. Растения глава сельсовета купила за премиальные деньги.

Ольга Волк:

Наша деревня очень красивая. Строится кафе-бар, гостиница. Вся деревня оснащена контейнерами, уже мусор не валяется.

Безупречная репутация. За четыре года, что Наталья Леонидовна на посту председателя сельсовета, ни одна жалоба, просьба и пожелание не «ушла» вверх.

Наталья Шевелева, председатель Логвиновского сельского совета:

Одна из проблем, которую мы решили буквально в феврале — это обслуживание автобусное населения. Людям было далеко идти (1,5-2 километра) до остановки. Теперь каждое воскресенье и среду автобус будет заезжать в агрогородок.

11 деревень и почти 3000 тысячи жителей. Едва ли не каждого знает лично. Пенсионерке Марии Викентьевне недавно наломали немало дров. За деревянным топливом обратилась в стол заказов. Кстати, в новом указе к Директиве № 2 прописаны и так называемые сельские платные услуги. Издревле принятая «жидкая валюта» вне закона. Арендовать трактор, заказать услугу «вскопать огород», «поправить забор», «обмолотить зерно» теперь можно будет, оставив заявку и заплатив согласно прейскуранту.

Мария Захаревич:

Надо откачать канализацию — сейчас звонок и все. Проблем никаких.

Как говорится, кадры решают все. Современный руководитель должен быть и психологом, чтобы выслушивать граждан, и экономистом, чтобы даже из-под ног извлекать выгоду.

Наталья Шевелева, председатель Логвиновского сельского совета:

У нас есть много способов, где можно, так сказать, с земли поднять деньги. Мы занимаемся продажей участков. Бывшая усадьба Козел-Покревских была бесхозяйным имуществом. Мы обратились с исковым заявлением суд о признании бесхозного имущества. Это было сделано. Состоялся аукцион. Прошел успешно.

Как кнут и пряник, так и слезы и хладнокровие. Наталья Леонидовна признается, что не всегда получается править железной рукой, впрочем, закон противосилы не ее метод, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.