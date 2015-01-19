42-й съезд БРСМ открылся в Минске 19 января с возложения цветов на площади Победы

Новости Беларуси. 19 января в Минске открылся 42-й съезд БРСМ. В белорусскую столицу съехались многочисленные делегаты и гости. Всего около трех тысяч человек.

Активисты обсуждают насущные проблемы общества: от перспектив юных начинаний до социального предназначения гражданина. Тем, которые собрались обсудить молодые люди, немало, ведь съезд проходит раз в три года. К тому же нынешний весьма символичный еще по одной причине.

Съезд БРСМ, по сути, начался уже 19 января. В Минск съехались практически все активисты организации со всех областей страны. Всего порядка трех тысяч человек. Среди них – и простые школьники, и секретари «районок».

На площади Победы возлагали цветы.

Нурлан Сыдыков, исполнительный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан» Республики Казахстан:

Для нас очень важно, что такое столь важное мероприятие, такое событие как съезд, начинается с такого патриотического мероприятия как возложение цветов. Скажем такое молодежное спасибо нашим предкам.

В одном месте встретились и поколения. К примеру, для Анатолия Николаевича подобные мероприятия – добрая традиция. Комсомольский стаж у ветерана – 30 лет. Говорит, это хорошо, что «продолжение следует». Тем более такое многочисленное.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского совета ветеранов Беларуси:

2015-й объявлен Годом молодежи, но в рамках СНГ это и Год ветеранов Великой Отечественной войны. И эта преемственность, задор молодости и мудрость ветеранов, я думаю, только на пользу нашей Беларуси.

Организаторы съезда говорят: не зря формат будущей встречи – диалог. На все вопросы, планируется, их авторы получат ответы, а также смогут внести свои предложения о том, как улучшить жизнь белорусской молодежи.

Елена Володько:

Я бы, конечно, больше внимания уделила молодым специалистам. Я считаю, что нужно как можно больше сделать, чтобы они закрепились, действительно, на своих рабочих местах.

Андрей Зыков:

Я считаю, что нужно сделать доступнее возможность работы, трудоустройства для ребят, которым уже исполнилось не 16, а 14.

Для активистов БРСМ организаторы подготовили и киносеанс – вторую часть знаменитого сериала «Государственная граница». Белорусскую новинку зрители увидели на большом экране. И пообщались с актерами. Те, к слову объясняют, почему такой фильм – в том числе и для молодой аудитории.

Павел Южаков-Харланчук, актер:

Гэтае кіно пра мінулыя часы, але знята сучаснай мовай, такой кінамовай. Хутка, кліпава. Для мяне самае галоўнае, што там усё ж такі зло напрыканцы церпіць паразу.

20 января активисты организации соберутся во Дворце Республики.

Вопросы и темы для открытого диалога, говорят, уже подготовили. Хотя конкретные проекты и идеи пока держат в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.