Новости Беларуси. Беларусь с 2015 года присоединится к программе УЕФА по подготовке элитных футболистов. Об этом стало известно в ходе встречи Александра Лукашенко с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелем Платини.

Проект предусматривает финансовую помощь в размере 100 миллионов евро каждой возрастной группе начинающих игроков.

В разговоре также были затронуты как общие принципы работы УЕФА, так и актуальные вопросы современного футбола. Такие, как расизм, проблемы договорных матчей и развитие фанатских движений. Александр Лукашенко отдельно поблагодарил Мишеля Платини за возможность провести в Беларуси в 2016 году юношеский чемпионат Европы по футболу среди девушек. И отметил, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с УЕФА и проведение крупных соревнований по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знаю Вас давно. Очень внимательно наблюдал за Вами на футбольном поле. Завидовал не только лично, но и вся наша советская общественность завидовала тому, что у Франции есть такой специалист. Восхищался вашим видением поля, вашей игрой. Говорю это, как на то время, профессиональный футболист. Теперь я Вас знаю как одного из ведущих специалистов футбола, руководителя Европейской федерации. Должен сказать, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваши начинания, поскольку они направлены на развитие футбола, на создание равноправных условий для стран, участвующих или желающих участвовать в этих прекрасных соревнованиях. Ваш приезд, те специалисты, которые приезжают от вас к нам, они нам здорово помогают в развитии этого вида спорта.

Я хочу вас поблагодарить за то, что в тестовом режиме вы предоставили нам возможность провести юношеский чемпионат. Вы можете не сомневаться, мы сделаем это на самом высоком уровне! Сделаем так, как вы нам скажите. И даже лучше! Уверенность моя в том, что мы недавно провели чемпионат мира по хоккею. И он оказался лучшим в истории. Мы полны решимости сделать юношеский чемпионат среди девушек лучшим в истории. Это мы вам обещаем. И вы посмотрите, насколько мы можем организовывать подобные мероприятия. Возможно, вы рискнете и поручите нам более серьезные соревнования в этом виде спорта. Я Вас благодарю за то огромное внимание, которое вы уделяете нашей республике, как и другим развивающимся государствам, за ту материальную помощь и поддержку, которую вы оказываете нашей федерации.

Мишель Платини, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА):

Господин президент, мне, конечно, известно о вашей любви к футболу. Мы разговаривали с вами во время финала чемпионата Европы по футболу в Украине и во время моего предыдущего визита в Беларусь в 2009 году. Сегодняшний визит я бы назвал визитом вежливости, данью уважения к Беларуси. Мы внимательно следим за всеми достижениями белорусской команды. Предполагаем, что вас ждут высокие результаты. Позвольте поблагодарить вас за все, что вы делаете для развития футбола. УЕФА тоже внесла свой вклад, но ваш личный вклад значительно выше. В рамках предыдущих визитов мы обсуждали возможные мероприятия, которые может провести Беларусь. В следующем году здесь пройдет чемпионат Европы среди девушек до 17 лет. Я уверен, что Беларусь будет готова провести и более значимые мероприятия.

Мишель Платини отметил очень продуктивное сотрудничество с Белорусской федерацией футбола, а также большое внимание, которое уделяется этому виду спорта в стране.

В Беларуси сейчас действует госпрограмма развития футбола. За последние четыре года вдвое увеличилось количество площадок с искусственным покрытием. Регулярно проводятся масштабные, в том числе и международные соревнования, в которых принимают участие десятки тысяч футболистов.

Мишель Платини:

Если молодым игрокам предоставить поля, хороших тренеров, дать возможность играть, вырастут хорошие футболисты. В Беларуси эта система подготовки поставлена на хорошем уровне, она развивается. И сейчас необходимо просто подождать, чтобы молодые игроки подросли и показали результаты. И если Беларуси это понадобится, УЕФА готова оказать дополнительную помощь, например, тренерскую.