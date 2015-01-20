Александр Лукашенко примет участие в 42-ом съезде БРСМ в Минске

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал площадкой, которая объединила тысячи молодых людей со всей Беларуси. Самые активные, успешные, целеустремленные, неравнодушные к своему собственному будущему и будущему своей страны собрались на 42-ой по счету съезд БРСМ. Участие в форуме примет и президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, активисты самой массовой молодежной организации Беларуси обсудят насущные проблемы: от перспектив юных начинаний, до социального предназначения гражданина. А также подведут итоги работы Союза молодежи за год.

Андрей Беляков, исполняющий обязанности первого секретаря ЦК БРСМ:

Студотрядовское движение, волонтерское движение, это вопросы международного сотрудничества. Элементарно вопросы, связанные с годом 70-летия Победы. То есть мы сегодня говорим о том, что очень важно, чтобы ни одна могила, ни один памятник не был забыт. Планы на будущее и далеко идущие планы – все это молодежь будет обсуждать на вот таком форуме.

Делегаты из всех уголков Беларуси съехались в столицу еще накануне. Всего почти 3 тысячи человек. Они приняли участие в патриотической акции «Мы помним и гордимся», которая стартовала у обелиска на площади Победы. В ее рамках по всей стране пройдут вахты памяти, митинги, творческие фестивали, конкурсы песни, встречи с ветеранами.