Конституционный суд Беларуси принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания

Новости Беларуси. Конституционный суд принял 22 января ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания. В документе положительно оценивается реализация правовых норм в Беларуси в течении 2012 года. Были проверены 113 законов. Все они признаны соответствующими Конституции.

Послание Президенту было принято единогласно, всеми судьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Свой вклад в поддержание и укрепление конституционной законности должны вносить не только государственные органы и должностные лица, которые в силу Конституции и закона отвечают за поддержание конституционного порядка, но и граждане, организации, институты гражданского общества, что обеспечт верховенство права, но и дальнейшее, безусловно, стабильное и последовательное развитие Республики Беларусь как демократического, социального и правого государства.