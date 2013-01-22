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Конституционный суд Беларуси принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания

22 января 2013 12:58
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Новости Беларуси. Конституционный суд принял 22 января ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания. В документе положительно оценивается реализация правовых норм в Беларуси в течении 2012 года. Были проверены 113 законов. Все они признаны соответствующими Конституции.

Послание Президенту было принято единогласно, всеми судьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:
Свой вклад в поддержание и укрепление конституционной законности должны вносить не только государственные органы и должностные лица, которые в силу Конституции и закона отвечают за поддержание конституционного порядка, но и граждане, организации, институты гражданского общества, что обеспечт верховенство права, но и дальнейшее, безусловно, стабильное и последовательное развитие Республики Беларусь как демократического, социального и правого государства.

# Конституция # Петр Миклашевич # Петр Миклашевич # Конституция

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