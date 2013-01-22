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Боевики, захватившие заложников в Алжире, угрожают проведением терактов во Франции

22 января 2013 09:50
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Новости Алжира. Алжирские террористы нацелились на Францию. Боевики из группировки «Батальон подписавшихся кровью», которые на прошлой неделе захватили в заложники специалистов британской компании ВР, угрожают проведением терактов в Пятой республике. Они заявляют, что это месть за атаки на мусульман на севере Мали.

Ранее один из участников захвата нефтегазового комплекса признал, что подготовка к акции на юге Алжира велась несколько месяцев. У террористов был подробный план захвата важного экономического объекта.

По последним данным, в ходе противостояния армии и исламистов погибло около 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм # Захват заложников

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