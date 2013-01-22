Прямой эфир

Барак Обама: К миру во всем мире и равноправию намерены идти США следующие четыре года

22 января 2013 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. К миру во всем мире и равноправию намерены идти США следующие 4 года. Именно таким был тон инаугурационной речи Барака Обамы, которую он произнес накануне в Вашингтоне. Президент США пообещал продвигать демократию и дальше и решать международные проблемы политическими методами. Аналитики отмечают, что к такой практике в Соединенных Штатах прибегают все реже и реже.

За церемонией официального вступления в должность президента наблюдало более 800 тысяч человек. Люди выстроились на центральном бульваре и следили за происходящим на гигантских экранах, установленных в нескольких местах.

Барак Обама стал 44 президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

Другие новости рубрики

Все новости
Новый черниговский троллейбус стал причиной спора между белорусской и украинской сторонами
21 января 2013 16:48

Новый черниговский троллейбус стал причиной спора между белорусской и украинской сторонами

Поллеский государственный радиационно-экологический заповедник ждут преобразования
21 января 2013 13:58

Поллеский государственный радиационно-экологический заповедник ждут преобразования

Виктор Шейман назначен управляющим делами Президента Республики Беларусь
21 января 2013 13:56

Виктор Шейман назначен управляющим делами Президента Республики Беларусь