Барак Обама: К миру во всем мире и равноправию намерены идти США следующие четыре года

Новости США. К миру во всем мире и равноправию намерены идти США следующие 4 года. Именно таким был тон инаугурационной речи Барака Обамы, которую он произнес накануне в Вашингтоне. Президент США пообещал продвигать демократию и дальше и решать международные проблемы политическими методами. Аналитики отмечают, что к такой практике в Соединенных Штатах прибегают все реже и реже.

За церемонией официального вступления в должность президента наблюдало более 800 тысяч человек. Люди выстроились на центральном бульваре и следили за происходящим на гигантских экранах, установленных в нескольких местах.

Барак Обама стал 44 президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.