Сергей Румас: «Сегодня ситуация в экономике сбалансированная»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Несколько слов в начале хотел сказать о работе экономики. Сегодня ситуация в экономике сбалансированная. Сегодня мы получили цифры по заработной плате: заработная плата растет. Цифра по июлю – 1128 рублей – средняя зарплата. Нарастающим итогом – уже 1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало Правительство. Соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях – 80 % и 40 % к средней заработной плате.