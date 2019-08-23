Сергей Румас: «Сегодня ситуация в экономике сбалансированная»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудили вопросы экономической ситуации в стране, развитие интеграции в рамках Союзного государства и отношения с другими зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Комплекс белорусско-российских отношений – это главный вопрос». Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Несколько слов в начале хотел сказать о работе экономики. Сегодня ситуация в экономике сбалансированная. Сегодня мы получили цифры по заработной плате: заработная плата растет. Цифра по июлю – 1128 рублей – средняя зарплата. Нарастающим итогом – уже 1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало Правительство. Соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях – 80 % и 40 % к средней заработной плате.
Александр Лукашенко:
Сергей Николаевич, мы с вами договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу, образование, здравоохранение, нянечки – надо их поддерживать как-то.
Сергей Румас:
Да, Александр Григорьевич. Сегодня основной упор деятельности Правительства как раз идет на то, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату.