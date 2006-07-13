Коммунисты Беларуси воссоединятся на платформе КПБ

Воссоединительный съезд Коммунистической партии Беларуси (КПБ) и Партии коммунистов Белорусской (ПКБ) должен состояться 15 июля в Минске.

Несколько сот коммунистов из ПКБ хотят перейти в Компартию Беларуси. Причина известная - лидер ПКБ на прошедших президентских выборах поддерживал оппозиционного кандидата в президенты и верхушка партии практически сомкнулась с БНФ. Платформа крайне правых для многих сторонников левого движения оказалась неприемлемой.

Лидер Компартии Беларуси Татьяна Голубева замечает, что руководство ПКБ избрало стратегически не верную тактику работы - тактику борьбы против своего же народа. "Ведь руководители ПКБ перед принятием какого-либо решения бегут советоваться в посольство США или выезжают за границу", - заявила политик. По ее мнению, их больше волнуют поездки за рубеж и финансы оттуда, чем интересы белорусов.

<Неожиданной для нас оказалась значительная поддержка со стороны рядовых коммунистов ПКБ, а также отдельных руководителей районных организаций этой партии", - сказала Татьяна Голубева. Как сообщается, 74 из 76 районных организаций ПКБ направили своих делегатов на воссоединительный съезд.

Отвечая на вопрос о том, не отчислит ли сейчас руководство ПКБ делегатов съезда из своей партии, Татьяна Голубева констатировала, что совершить эту процедуру уже технически невозможно, так как это занимает определенное время. Ведь решение об исключении из партии сначала должна принять первичная организация. Кроме того, участники съезда от ПКБ находят серьезную поддержку в своих <первичках>. Они выбраны делегатами, и за ними стоит очень большое количество людей. "Пройдет съезд, и эти делегаты автоматически перейдут на нашу платформу, а также те, кто их избирал>.

Очень символично, что за последние годы численность Компартии Беларуси резко увеличилась. В ее ряды все больше вступает молодежи. "Причем приходят к нам здравомыслящие люди, не за деньгами и не под нажимом, а по зову сердца", - резюмировала политик.

На воссоединительный съезд Коммунистической партии Беларуси и Партии коммунистов Белорусской приглашены представители коммунистических движений Кубы, Украины, Вьетнама, Китая и России, сообщает БелТА.

