Александр Лукашенко обсудил с главой МИД позицию Беларуси в интеграционных процессах

Линия Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и подготовка к важнейшим внешнеполитическим мероприятиям, предстоящим в ближайший период, обсуждались на встрече Президента страны Александра Лукашенко с министром иностранных дел Сергеем Мартыновым.

В частности, были затронуты вопросы подготовки к намеченному на осень саммиту СНГ в Минске, неформальной встрече глав государств Содружества в Москве и встрече президентов стран-участниц Евразийского экономического сообщества в Сочи. Александр Лукашенко дал главе МИД соответствующие поручения по подготовке к саммитам.

На встрече обсуждалась деятельность Беларуси в рамках Движения неприсоединения, прежде всего, в контексте предстоящей в сентябре в Гаване XIV Встречи глав государств и правительств стран-членов данной организации. Беларусь как полноправный член Движения неприсоединения будет принимать участие в этом мероприятии. Белорусская сторона вносит серьезный вклад в разработку итоговых документов. Цель Беларуси - активизировать деятельность Движения неприсоединения и повысить его роль в создании многополярного мира.

Было также уделено внимание запланированным на ближайшее время визитам в Беларусь высоких зарубежных государственных деятелей.

Александр Лукашенко дал поручения по защите экономических интересов Беларуси во взаимоотношениях с Европейским союзом и США, а также относительно линии взаимодействия с ними, направленной на установление равноправных и взаимоуважительных отношений, сообщили в пресс-службе Президента.