Израиль начал полномасштабную войну против Ливана

Ночью израильские войска атаковали международный аэропорт Бейрута и некоторые районы ливанской столицы.

Подключился к военным действиям и израильский флот, корабли которого получили приказ блокировать входы в ливанские порты, дабы перекрыть каналы поставки оружия в <Хезболлах>.

Как уже сообщалось, военная операция Израиля против Ливана стала ответом на похищение двух израильских солдат и убийство еще семерых. Боевые действия Израиль начал в среду после экстренного заседания своего правительства. По последним данным, жертвами двух дней войны в Ливане стали по меньшей мере 36 его жителей, однако количество погибших, вероятно, будет расти.

В ответ на ночные авианалеты боевики выпустили несколько ракет по Нахарии, на севере Израиля. Ночью Израиль продолжил боевые действия и в секторе Газа, начатые две недели назад после похищения палестинскими боевиками израильского капрала Шалита. Ракетами было обстреляно здание МИД Палестинской автономии, в результате чего в нем начался пожар. Сообщений о пострадавших пока нет.