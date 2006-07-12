Латвийские <зеленые> против!

Активисты зеленого движения Латвии готовят акцию протеста у Литовского посольства в Риге против строительства хранилища ядерных отходов в Игналинском районе. Литва до сих пор не представила убедительного отчета Евросоюзу и общественности соседних стран о проекте этой стройки вблизи латвийской и белорусской границ, а также о влиянии будущего могильника ядерных отходов на окружающую среду. Латвийских <зеленых> особенно волнует вопрос, не создаст ли этот объект угрозу Даугавпилсу, реке Даугава и даже Балтийскому морю.