Магнитные бури второго уровня накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури уровня G1-G2 ждут Землю 16 апреля в связи со вспышкой M4.3, зарегистрированной 14 апреля в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСПИ СО РАН.