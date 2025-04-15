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Магнитные бури второго уровня накроют Землю 16 апреля

15 апреля 2025 08:16
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Магнитные бури уровня G1-G2 ждут Землю 16 апреля в связи со вспышкой M4.3, зарегистрированной 14 апреля в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСПИ СО РАН.

Магнитные бури второго уровня накроют Землю 16 апреля-1

Фото: pixabay

За прошедшие выходные дни активный очаг на Солнце № 4055 вызвал 39 вспышек, половину из которых относят к категории M. При этом уровень G1 считается слабым, а G5 – экстремальным.

# Наука

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