Магнитные бури второго уровня накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури уровня G1-G2 ждут Землю 16 апреля в связи со вспышкой M4.3, зарегистрированной 14 апреля в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСПИ СО РАН.
Магнитные бури уровня G1-G2 ждут Землю 16 апреля в связи со вспышкой M4.3, зарегистрированной 14 апреля в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСПИ СО РАН.
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За прошедшие выходные дни активный очаг на Солнце № 4055 вызвал 39 вспышек, половину из которых относят к категории M. При этом уровень G1 считается слабым, а G5 – экстремальным.