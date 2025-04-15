Магнитуда 5,2. Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

В Калифорнии, неподалеку от Сан-Диего, произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геологическая служба США. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально магнитуда оценивалась в 6 баллов, но позднее была снижена. Толчки были зарегистрированы в 17:08 по Гринвичу (20:08 по московскому времени) на глубине 13,4 километра.

В течение пяти минуты произошло еще восемь афтершоков магнитудой 2,5-3,5. Сведений о жертвах и угрозе цунами не поступало.