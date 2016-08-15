Кент Харстед, Специальный координатор ОБСЕ: «Надеюсь, что я оправдаю ожидания от проведения нынешней миссии»

Новости Беларуси. Сегодня агитацию с экранов телевизоров начали кандидаты в депутаты Палаты Представителей, причем в самое рейтинговое время. На нашем канале дебют претендентов закончился практически прямо перед выпуском новостей.

До 2 сентября с 19.00 до 20.00 будут транслироваться выступления участников политической гонки. Продолжительность каждого такого – 5 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспресс-курс телеведущего, и кандидаты в депутаты рассказывают о своих программах уже не только с листовок. Сегодня в эфире первые телеобращения участников политической гонки.

До 2 сентября с 07.00 до 08.00 из радиоприемников и в прайм-тайм – с 19.00 до 20.00 часов – из телевизоров взгляды и позиции претендентов на депутатские портфели.

Ольга Юруть, главный редактор аппарата управления ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша команда — режиссеры операторы, администраторы – все мы создаём такие условия, чтобы кандидат, записывая свое выступление, оказавшись в таких не свойственных ему обстоятельствах, думал только о том, как донести свои тезисы, свою программу избирателям.

На выступление каждого кандидата ровно 5 минут.

И будто по таймеру, вовремя прибыл в палату представителей спецкоординатор ОБСЕ на парламентских выборах. Кент Харстед с самого начала дал понять: общение будет пусть и официальным, но на дружеской волне. Первый вопрос – про огород!

Кент Харстед не впервые в Беларуси: работал во время мониторинга президентских выборов в 2015. Таким образом, для него это вторая избирательная кампания в одной стране в течение одного года.

Кент Харстед, Специальный координатор ОБСЕ на парламентских выборах в Республике Беларусь, заместитель Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Не голословно могу сказать, что сотрудничество было очень хорошим. Что же касается парламентских выборов, надеюсь, что я оправдаю ожидания от проведения нынешней миссии.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко рассказал собеседнику о ряде процедурных изменений, которые внесли в порядок проведения выборов, следуя рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ по итогам прошлогодних наблюдений. И сообщил о нынешнем этапе избирательной кампании – предвыборной агитации.

Информационные пикеты проходят по всей стране.

Вячеслав Шишов, доверенное лицо кандидата в депутаты (Гомель):

Люди настроены позитивно. Сильно интересуются. Молодёжь интересуется улучшением жилищных условий: что ваш кандидат может предложить для молодёжи? Люди в возрасте спрашивают про пенсии.

Зато самих избирателей вопросом об идеальном кандидате в депутаты в затруднительное положение не поставишь.

Избиратели:

Важно, чтобы человек был честным, совестным, профессионалом в своём деле.

Патриотом.

Четный, заботливый хозяин.

Хочется, чтобы предлагал реальные дела, которые возможно сделать. А не что-то такое… на отдалённую перспективу.

Депутатский конкурс как в престижном ВУЗе: почти пять человек на одно кресло в Палате представителей. И именно сейчас для кандидатов самое время убеждать избирателей в своей честности, открытости и обещать держать двери нараспашку для желающих решить проблему или поговорить по душам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.