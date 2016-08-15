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Избирательные округа Минщины: портрет Вилейского округа

15 августа 2016 15:27
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Новости Беларуси. До финиша главной политической кампании году – выборов депутатов Палаты представителей – осталось уже меньше месяца. Избирателям центрального региона в нижнюю палату парламента необходимо избрать 17 представителей.

В нашей программе мы начинаем серию материалов-портретов избирательных округов. Что изменилось в жизни местных жителей за последние годы, и какими они видят свои населенные пункты в будущем?

15 августа расскажем о Вилейской избирательном округе №74, который, кроме Вилейщины, объединяет ещё и курортную Мядельщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Выборы-2019

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